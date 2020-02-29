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Voleybol
AA
Haber Giriş: 29.02.2020 - 19:38,Son Güncelleme:/

VakıfBank 3 -0 Beşiktaş

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VakıfBank 3 -0 Beşiktaş
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Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında VakıfBank, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Mehmet Gül, Esat Danzili

VakıfBank: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt, Kübra Çalışkan (Pınar Atasever)

Beşiktaş: Zeynep Batmaz, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Zuhal Çetin, Lal Akın (Ece Uçarı, Elif Teksoy, Tuana Öztürk, Aleyna Fırat, Kardele Karabıyık, Zeynep Özgel, Sevval Burnazlar)

Setler: 25-13, 25-14, 25-12

Süre: 62 dakika (20, 20, 22)

VakıfBank 3 -0 Beşiktaş

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