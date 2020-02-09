MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriVakıfBank 3-0 Atlasglobal Yeşilyurt
GeriVoleybol VakıfBank 3-0 Atlasglobal Yeşilyurt
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Voleybol
AA
Haber Giriş: 09.02.2020 - 19:42,Son Güncelleme:/

VakıfBank 3-0 Atlasglobal Yeşilyurt

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
VakıfBank 3-0 Atlasglobal Yeşilyurt

Voleybol Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında VakıfBank, sahasında Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Ebru Ayata, Tuncay Sevim

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Rasic, Haak, Ebrar Karakurt (Pınar Atasever, Gabriela, Gözde Yılmaz, Ognjenovic)

Atlasglobal Yeşilyurt: Koolhaas, Arzum Tezcan, Tuğba Şenoğlu, Damla Tokman, Caratasu, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Burcu Yönder, Elif Boran)

Setler: 25-20, 25-17, 25-18

Süre: 81 dakika (26, 26, 29)

VakıfBank 3-0 Atlasglobal Yeşilyurt

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle