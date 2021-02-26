Ünlülere sorduk - Fenerbahçe - Trabzonspor maçı kaç kaç biter?

İşte o açıklamalardan öne çıkan noktalar;

Ertuğrul Özkök: Çok zor maç, tabii ki Fenerbahçe'nin kazanmasını isterim ama Fenerbahçe'nin performansındaki istikrar durumunu görünce o kadar rahat konuşamıyorum. Trabzonspor başarılı bir takım, dört büyükler kavramını Türkiye'ye sokan bir takım. Böyle maçları tahmin etmek kolay değil ama Fenerbahçe kazansın istiyorum.

Hakan Ural: Maçın favorisi Trabzonspor, yüzde 70 Trabzonspor kazanır ve Fenerbahçe bu sezona da havlu atar gibi geliyor. Ancak mucize olursa Fenerbahçe kazanır diyorum.



Hami Mandıralı: Çok kaliteli bir maç olacak, iki ezeli rakip oynayacak. Trabzonspor için Fenerbahçe maçları çok önemlidir, Trabzonspor'un moralli bir takımı var oyuncuların özgüveni çok fazla ama bu büyük maçtır sonucunu kestiremezsiniz.

Öykü Gürman: Trabzonspor'un gönlümüzdeki yeri her zaman ayrıdır, iki takımda çok başarılı dostaça geçen bir mücadele olsun bize her yer Trabzon bize yer bordo-mavi. Hadi bakalım uşaklar!

Ceyhun Fersoy: Trabzonspor çıkış içerisinde ve kazanan her zaman haklıdır. Fenerbahçe'nin iç işleri karışık ve bunları çözmesi gerekiyor. Biz taraftar olarak Erol Bulut'un arkasındayız ve artık bu hafta bir çıkış ve sonrasında bir galibiyet serisi bekliyoruz, zor maç ama inşallah kazanırız.

Bilal Hancı: Bu hafta sonu Trabzonspor'un maçı var her zaman Fenerbahçe maçlarında çok heyecanlanmışımdır. Abdullah Avcı ile Trabzonspor çok iyi form yakaladı ama Fenerbahçe her zaman Fenerbahçe'dir. Gölümden geçen Trabzonspor'un 2-1 veya 3-1 kazanacağı yönünde, haydi bordo-mavi!

Abdullah Ercan: Fenerbahçe son dört maçın üç tanesini kaybetti, Trabzonspor ise kazanma alışkanlığına devam ediyor. Trabzonspor galibiyete daha yakın gibi görünüyor ama Fenerbahçe de mutlaka bir reaksiyon gösterecektir keyifli bir maç olacağını tahmin ediyorum.

Onur Dilber: Trabzonspor Abdullah Avcı ile müthiş başarılar elde ediyor bize her yer Trabzonspor. Geçen hafta Başakşehir ile olan hesaplaşmayı herkes gördü bu hafta ise Fenerbahçe ile oynuyoruz. Umarım güzel bir maç olur ve 3 puanı alan taraf oluruz.