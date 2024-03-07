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Union SG - Fenerbahçe maçı başladığı gibi durdu! Meşale ve patlayıcı maddeler...

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#FENERBAHÇE#Union SG#UEFA Avrupa Konferans Ligi
Union SG - Fenerbahçe maçı başladığı gibi durdu Meşale ve patlayıcı maddeler...
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2024 23:22

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Union SG ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Belçika'da oynanan müsabaka adeta başladığı gibi durdu. Sarı - lacivertli taraftarların meşale şovu sonrası hakem maçı durdurdu. İşte detaylar...

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Temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika ekibi Union SG ile UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında kozlarını paylaştı.

Lotto Park'ta oynanan müsabakada başlama düdüğünün ardından sarı - lacivertli taraftarların meşale şovu ve patlayıcı maddeler kullanması oyunun durmasına neden oldu.

Union SG - Fenerbahçe maçı başladığı gibi durdu Meşale ve patlayıcı maddeler...

Karşılaşmanın hakemi Joao Pinheiro, 15. saniyede maçı durdurdu ve meşale ile patlayıcı maddelerin saha dışına alınmasını bekledi.

Stadyum görevlilerinin yanıcı maddeleri dışarı almasının ardından oyun kaldığı yerden devam etti.

Belçikalı futbolseverlerin, sarı - lacivertli taraftarların meşale şovunu telefonlarıyla video kaydına aldığı görüldü.

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#FENERBAHÇE#Union SG#UEFA Avrupa Konferans Ligi

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