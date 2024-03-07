Union SG - Fenerbahçe maçı başladığı gibi durdu! Meşale ve patlayıcı maddeler...

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Temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika ekibi Union SG ile UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında kozlarını paylaştı.

Lotto Park'ta oynanan müsabakada başlama düdüğünün ardından sarı - lacivertli taraftarların meşale şovu ve patlayıcı maddeler kullanması oyunun durmasına neden oldu.

Karşılaşmanın hakemi Joao Pinheiro, 15. saniyede maçı durdurdu ve meşale ile patlayıcı maddelerin saha dışına alınmasını bekledi.

Stadyum görevlilerinin yanıcı maddeleri dışarı almasının ardından oyun kaldığı yerden devam etti.

Belçikalı futbolseverlerin, sarı - lacivertli taraftarların meşale şovunu telefonlarıyla video kaydına aldığı görüldü.