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Umut Nayir'den Pendikspor formasıyla 5 maçta 4 gol

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#Pendikspor#Umut Nayir#Fenerbahçe
Umut Nayirden Pendikspor formasıyla 5 maçta 4 gol
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 15:48

Pendikspor’un ara transfer döneminde Fenerbahçe’den kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcu Umut Nayir, kırmızı-beyazlı formayla çıktığı 5 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

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Pendikspor, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmada kırmızı-beyazlıların 2. golünü ara transfer döneminde Fenerbahçe’den kiralık olarak kadroya dahil edilen Umut Nayir kaydetti.

30 yaşındaki forvet oyuncusu, bu golle birlikte Pendik formasıyla çıktığı 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 5 maçta 4 gol kaydetti.

Gözden KaçmasınPendikspor 2-1 Adana Demirspor (Maç özeti)Pendikspor 2-1 Adana Demirspor (Maç özeti)Haberi görüntüle

Umut Nayir, daha önce ligde Beşiktaş ve Kasımpaşa maçlarında, Türkiye Kupası’nda da Antalyaspor karşılaşmasında fileleri havalandırmıştı.

Başarılı futbolcunun kırmızı-beyazlı formayla 1 de asisti bulunuyor.

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#Pendikspor#Umut Nayir#Fenerbahçe

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