Umut Bulut'tan tarihi başarı! Oğuz Çetin'in rekoruna ortak oldu

Yeni Malatyaspor'un, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor'la karşılaştığı maça 11'de başlayan Umut Bulut, Oğuz Çetin'in rekoruna ortak oldu.

Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor, Kayserispor, Ankaragücü gibi birçok kulüpte forma giyen tecrübeli golcü, Antalyaspor-Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla ligde 503. maçına çıktı.

Fenerbahçe'nin efsanesi Oğuz Çetin'in rekoruna ortak olan Umut, bir maç daha oynaması durumunda Süper Lig'de en fazla forma giyen futbolcu unvanının sahibi olacak.

Umut Bulut, Süper Lig kariyerinde çıktığı 503 maçta, 163 gol atarken 43 de asist yaptı.

2019-2020 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor'a transfer olan Umut Bulut, sarı-siyahlı formayla bu sezon 25. haftaya kadar Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 gol kaydetti.

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