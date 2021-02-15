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GeriFutbol Umut Bulut'tan tarihi başarı! Oğuz Çetin'in rekoruna ortak oldu
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Futbol
Haber Giriş: 15.02.2021 - 19:58 | Son Güncelleme:

Umut Bulut'tan tarihi başarı! Oğuz Çetin'in rekoruna ortak oldu

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Umut Bulut'tan tarihi başarı! Oğuz Çetin'in rekoruna ortak oldu
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un 37 yaşındaki golcüsü Umut Bulut, 503 maçla Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin'i yakalayarak Süper Lig'de en fazla forma giyen oyuncu rekoruna ortak oldu.

Yeni Malatyaspor'un, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor'la karşılaştığı maça 11'de başlayan Umut Bulut, Oğuz Çetin'in rekoruna ortak oldu.

Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor, Kayserispor, Ankaragücü gibi birçok kulüpte forma giyen tecrübeli golcü, Antalyaspor-Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla ligde 503. maçına çıktı.

Fenerbahçe'nin efsanesi Oğuz Çetin'in rekoruna ortak olan Umut, bir maç daha oynaması durumunda Süper Lig'de en fazla forma giyen futbolcu unvanının sahibi olacak.

Umut Bulut, Süper Lig kariyerinde çıktığı 503 maçta, 163 gol atarken 43 de asist yaptı.

2019-2020 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor'a transfer olan Umut Bulut, sarı-siyahlı formayla bu sezon 25. haftaya kadar Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 gol kaydetti.

Umut Buluttan tarihi başarı Oğuz Çetinin rekoruna ortak oldu

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