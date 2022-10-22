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Canlı anlatım: Ümraniyespor Fatih Karagümrük maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Ümraniyespor#Karagümrükspor
Canlı anlatım: Ümraniyespor Fatih Karagümrük maçı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 14:18

Spor Toto Süper Lig 11. hafta maçında Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig 11. hafta maçında Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.

ÜMRANİYESPOR 1-1 FATİH KARAGÜMRÜK

GOL: 3' Umut Nayir, 8' Biraschi

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Allyson, Mustafa, Lenjani, Oğuz, Serkan, Avounou, Geraldo, Onur, Umut

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Caulker, Caner, Ozdoev, Nicholas, Frei, Jimmy, Kouassi, Borini

2022/23 Süper Lig sezonunda İstanbul takımlarının kendi aralarında oynadığı maçlarda en az puan toplayan iki takım Ümraniyespor ve Fatih Karagümrük.

Geçen sezon 1. Lig'de en fazla iç saha puanı toplayan takım olan Ümraniyespor, bu sezon Süper Lig'de çıktığı beş karşılaşmada sadece 0.2'lik ortalama tutturabildi. Bu sezon deplasmanda henüz galibiyetle tanışamayan Fatih Karagümrük; mağlup olduğu iki karşılaşmada toplam dokuz gol yerken, puan çıkardığı iki maçtan da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Ümraniyespor bu sezon hiçbir Süper Lig maçında açılış golünü atamayan ve tüm karşılaşmalarda ilk golü kalesinde gören tek takım konumunda. İstanbul ekibinin bu sezon Süper Lig'de aldığı altı mağlubiyet de tek farklı skorlarla geldi.

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Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin en büyük bölümünü duran toptan kaydeden takım olan Ümraniyespor, tek akan oyun golünü son iç saha maçında Kayserispor filelerine gönderdi. 2022/23 Süper Lig sezonunda en fazla asist yapan oyuncu olan Caner Erkin, Fatih Karagümrük formasıyla geçen sezonun tamamında verdiği gol pası sayısını şimdiden geride bıraktı. Süper Lig kariyerinde rakip olduğu yedi İstanbul takımının altısına gol atan Mbaye Diagne, sadece Kasımpaşa filelerini havalandıramadı. Senegalli santrfor, Ümraniyespor'a karşı ilk kez forma giymeye hazırlanıyor.

 

ÜMRANİYESPOR KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 

Ümraniyespor Karagümrük maçı Ümraniye Şehir Stadı'nda saat 14:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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#Süper Lig#Ümraniyespor#Karagümrükspor

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