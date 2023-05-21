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Canlı anlatım: Ümraniyespor Ankaragücü maçı

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#Ümraniyespor#Ankaragücü#Ümraniyespor Ankaragücü Maçı
Canlı anlatım: Ümraniyespor Ankaragücü maçı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 15:21

Spor Toto Süper Lig 35. hafta maçında Ümraniyespor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig 35. hafta maçında Ümraniyespor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

ÜMRANİYESPOR 1-2 ANKARAGÜCÜ

Goller: 18' Malcuit, 26' Umut Nayir(pen.), 70 Milson

İkici yarı oynanıyor

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

4. dakikada Sekidika’nın sol taraftan yaptığı ortada Umut Nayir'in yakın direk dibinde sağ ayağı ile dokunduğu meşin yuvarlak, kale direğinin hemen yanından dışarı gitti.

18. dakikada sağ taraftan Beridze’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Malcuit’in kafa vuruşunda top, kaleci Berke’nin sağından ağlarla buluştu. 0-1

23. dakikada Ümraniyespor atağında sol taraftan yapılan ortada sağ taraftan hızla ceza sahasına girerek topa yönelen Onur Ayık, Ankaragücü savunmasında Mujakic’in müdahalesi ile yerde kaldı. VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi.

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25. dakikada penaltıda topun başına geçen Umut Nayir'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

29. dakikada Milson ile gelişen Ankaragücü atağında savunmada Mustafa Eser’den seken topu Dokanovic, topu yakın mesafeden ağlara gönderdi. Hakem Mete Kalkavan, şut öncesi düdüğünü çalarak elle müdahale olduğunu işaret etti penaltı noktasını gösterdi. VAR tavsiyesi üzerine pozisyonu izleyen Kalkavan, penaltıyı iptal ederek oyunu hakem atışı ile tekrar başlattı.

34. dakikada Milson’un ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Berke, yakın kale direğinin dibinde topu iki hamlede kontrol etti.

45+10. dakikada Gheorghe'nin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Mustafa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğinin dibinden dışarı gitti.

İLK 11'LER

Ümraniyespor: Berke, Mustafa, Epureanu, Glumac, Popov, Sackey, Serkan, Gheorghe, Sekidika, Onur, Umut Nayir.

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Arda, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan, Kitsiou, Beridze, Milson, Ali Sowe.

ÜMRANİYESPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 35. haftasında oynanan Ümraniyespor Ankaragücü maçı saat 16.00'da başladı. Ümraniyespor - MKE Ankaragücü maçı beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

 

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