Ümraniyespor 4-1 Sivasspor (Umut Nayir'den hat-trick)

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Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında Ümraniyespor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan ve Burak Şeker'in düdüdk çaldığı maçı Ümraniyespor 4-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7, 24 (penaltı), 76. dakikalarda Umut Nayir ve 90+1'de Kayode atarken Sivasspor'un sayısını 35. dakikada Gradel kaydetti.

Bu sezon Süper Lig'de 15 gole ulaşan Umut Nayir, profesyonel kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Golcü futbolcu, Kayode'nin golünde de asist yaptı.

Sivasspor'un golcüsü Yatabare, 45+5'te rakibine tokat attığı için VAR incelemesi sonucu kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla 6 maç sonra galibiyet alan Ümraniyespor puanını 26'ya yükseltti ve ligde kalma umutlarını sürdürdü. Sivasspor ise 37 puanda kaldı.

Umut Nayir, Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. #Ümraniyespor pic.twitter.com/rNvCmHwNGZ — Spor Arena (@sporarena) May 7, 2023

ÜMRANİYESPOR 4-1 SİVASSPOR

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GOLLER: 7' Umut Nayir, 24' Umut Nayir (P), 35' Gradel, 76' Umut Nayir, 90+1' Kayode

KIRMIZI KART: 45+5' Yatabare

İlk yarı sonucu: 2-1

İLK 11'LER

Ümraniyespor: Orkun, Gheorghe, Glumac, Epureanu, Onur, Sackey, Serkan, Geraldo, Sekidika, Kayode, Umut Nayir.

Sivasspor: Muammer, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Ulvestad, Samu Saiz, Charisis, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



7. dakikada sol tarafta topla buluşan Sekidika’nın çizgiye inerek içeri çevirdiği topta altıpas içerisinde son anda ayak koyan Umut Nayir, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

18. dakikada ikiye bir yakaladıkları pozisyonda Sekidika’nın pasında Kayode ceza sahası içi sağ çaprazdan beklemeden vuruşunu yaptı. Savunmada Caner Osmanpaşa’nın müdahalesi ile meşin yuvarlak kornere gitti.

22. dakikada sağ taraftan kullanılan korner sonrası Epureanu’nun içeri çevirdiği top, Murat Paluli’ye çarptı. Pozisyona yakın olan hakem Burak Şeker, elle müdahale olduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

24. dakikada penaltıda topun başına geçen Umut Nayir'in sağ ayağı ile sert vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Muammer’in sağından filelerle buluştu. 2-0

35. dakikada Uğur Çiftçi’nin ceza sahası içi sol taraftan yaptığı ortada Gradel’in kale önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Orkun’un müdahalesine rağmen ağlara gitti. 2-1

45+2. dakikada Mustapha Yatabare, Tomislav Glumac ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Pozisyonun devamında Sivasspor korner kullanmak üzereyken Glumac, Yatabare'nin müdahalesi ile topsuz alanda ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Burak Şeker bu pozisyonda Yatabare'ye yaptığı hareketten dolayı sarı kart verdi. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Burak Şeker, sarı kartı iptal ederek, Yatabare'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



59. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un sağ taraftan yaptığı ortada Caicedo’nun kafa vuruşu sonrası uzak direğinin dibinden auta gitti.

76. dakikada Oğuz’un sağ taraftan ortasında kala önünden Geraldo’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammer’in müdahalesi ile oyun alanına geri döndü. Pozisyonu iyi takip eden Umut Nayir'in dönen topa gelişine yaptığı vole vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1

82. dakikada Sekidika, sol taraftan ceza sahasına girdi ve ortasını yaptı. Umut Nayır’dan seken topta Kayode şutunu çekti ama meşin yuvarlak auta çıktı.

90+1. dakikada Umut Nayir'ın topuk pasında topla buluşan Kayode'nin ceza sahası içine girdikten sonra sağ ayağı ile yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1

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