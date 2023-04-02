Ümraniyespor 2-2 Konyaspor (Maçın özeti)

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Süper Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan ve hakem Arda Kardeşler'in düdük çaldığı maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın 62. dakikasında Kahraman Demirtaş'ın kendi kalesine attığı golle Ümraniyespor 1-0 öne geçti. Konyaspor'un beraberlik sayısını 82. dakikada Mame Diouf kaydetti. 88. dakikada topu kalecisine kafayla vermek isteyen Kahraman'ın pası kısa kalınca araya giren Onur Ayık topu ağlara gönderip ev sahibi ekibi yeniden öne geçirdi. 90+7. dakikada sahneye çıkan Soner Dikmen, kafa vuruşuyla Konyaspor'a puanı getirdi.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Konyaspor puanını 35 yaptı. Ligde 5 haftadır kaybetmeyen ancak son sıradan kurtulma fırsatını son dakikada kaybeden Ümraniyespor ise puanını 23 yaptı.

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ÜMRANİYESPOR 2-2 KONYASPOR

GOL: 62' Kahraman (K.K.), 82' Diouf, 88' Onur Ayık, 90+7' Soner Dikmen

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Ümraniyespor: Orkun, Serkan, Glumac, Epureanu, Onur Atasayar, Kartal, Oğuz, Mrsic, Geraldo, Sekidika, Umut Nayir.

Konyaspor: Sehic, Guilherme, Adil, Kahraman, Ahmet, Soner, Bouchalakis, Mahir, Marlos, Pozuelo, Muhammet.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



1. dakikada sağ taraftan Kayra Yılmaz’ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Epureanu’nun kafa vuruşunda, kaleci Erhan Erentürk'ün parmaklarının ucuyla dokunduğu top üst direğe de çarpıp oyun alanına geri döndü.

40. dakikada Konyaspor atağında Moreno’nun ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



58. dakikada Sekidika’nın ceza yayı önünde sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Sehic topu iki hamlede kontrol etti.

62. dakikada sol taraftan Mrsic’in ceza sahasına çevirdiği topa, Konyaspor savunmasında Kahraman Demirtaş’ın kale önünde yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

75. dakikada sağ taraftan Onur Ayık’ın ceza sahasına gönderdiği ortada, uzak kale direğinde Umut Nayir’in sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

82. dakikada sağ çaprazdan Muric’in ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte iyi yükselen Mame Diouf’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

89. dakikada savunmada Kahraman Demirtaş’ın kafayla topu kalecisine dönmek isterken Onur Ayık araya girdi. Ceza sahası içinde Onur Ayık sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

90+7. dakikada sağ çaprazda Ahmet Oğuz'un yaptığı ortada ceza sahası içinde Soner Dikmen iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşta meşin yuvarlak kaleci Orkun Özdemir'in müdahalesine rağmen ağlara gitti. 2-2