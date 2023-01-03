Ümraniyespor 2-2 Hatayspor (Maçın özeti)

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Spor Toto Süper Lig 17. hafta açılış maçında Ümraniyespor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan ve hakem Hüseyin Göçek'in düdük çaldığı maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Hatayspor 24. dakikada El Kaabi'nin golüyle öne geçti. Ümraniyespor 39'da Avounou ile skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 bitti. Konuk ekip 53. dakikada Lovjanidze ile yeniden öne geçti. Ev sahibinde Umut Nayir, 67. dakikada penaltıdan attığı golle skora yeniden dengeyi getirdi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Ümraniyespor'da Allyson 78. dakikada VAR incelemesi sonucu doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 11'e, Hatayspor ise 16'ya yükseltti.

ÜMRANİYESPOR 2-2 HATAYSPOR

GOL: 24' El Kaabi, 39' Avounou, 53' Lobjanidze, 67' Umut Nayir (P)

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KIRMIZI KART: 78' Allyson

İlk yarı sonucu: 1-1

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



5. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu sağ çaprazda önünde bulan Umut Nayir’in vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

7. dakika Hüseyin Göçek, VAR kontrolü sonrasında söz konusu pozisyonun öncesinde ofsayt olduğunu belirledi.

13. dakikada Del Valle’nin sol kanattan sağ ayağıyla açtığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut Nayir’in çok yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ direğin yanında auta gitti.

24. dakikada savunmada Glumac'ın yavaş kalan pasında araya giren El Kaabi, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden yaptığı vuruşta Serkan Kırıntılı’nın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

33. dakikada Saba Lobzhanidze’nin ara pasında topla buluşan El Kaabi’nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta Serkan Kırıntılı’nın müdahalesiyle top oyun alanına geri döndü. El Kaabi’nin penaltı noktasına gönderdiği topa, Bertuğ’un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

39. dakika ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Del Valle’nin içeri çevirdiği sert topa arka direkte dokunan Avounou meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

42. dakika El Kaabi’nin sağ taraftan ceza sahasına girerken sol ayağıyla yaptığı ortada topla buluşan Bertuğ’nun yakın mesafeden sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



53. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan El Kaabi’nin pasında Lobjanidze’nin ceza sahası sol çaprazında yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

65. dakikada sol taraftan kullanılan korner de ceza sahası içinde Falette’nin müdahalesiyle Gulumac yerde kaldı ve Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada penaltıda topun başına geçen Umut Nayir, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2

74. dakikada sol taraftan Avounou’nun ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Bettaib’in kafa vuruşunda top direğin yanında auta gitti.

79. dakikada uyarı sonrası VAR kontrolüne giden Hüseyin Göçek, Ümraniyespor oyuncusu Allyson’un top oyunda değilken ceza sahası içinde Bertuğ’a yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

87. dakikada Kamil Ahmet’in sağ taraftan ceza sahası içine yaptığı ortada Ze Luis’in kafa vuruşunda Serkan Kırıntılı ayağıyla yaptığı kurtarış sonrasında topu kontrol etti.

İLK 11'LER

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Ümraniyespor: Serkan, Popov, Allyson, Glumac, Onur, Oğuz, Sackey, Avounou, Valentin, Del Valle, Umut.



Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Simon, Kaan, Aabid, Onur, Ruben, Saba, Ayoub, Bertuğ