Ümraniyespor 0-2 İstanbulspor (Maçın özeti)

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Spor Toto Süper Lig 19. hafta maçında Ümraniyespor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan ve Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı maçı İstanbulspor 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Valon Ethemi ve 45+4. dakikada Melih Kabasakal attı.

Ümraniyespor'da Antonio Mrsic, 12. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Jensen'i geçemedi.

Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 15'e yükseltti ve son sıradan kurtuldu. 3 maç sonra mağlubiyet alan Ümraniyespor 14 puanda kalarak son sıraya geriledi.

Opta verilerine göre Ümraniyespor'u 2-0 mağlup eden İstanbulspor, Mayıs 2005'ten (3-1 Sakaryaspor) bu yana Süper Lig'deki en farklı galibiyetini aldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



12. dakikada Topalli’nin yapmış olduğu faulün ardından hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

13. dakikada beyaz noktanın başına geçen Mrsic’in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Jensen’de kaldı.

19. dakikada Emir Kaan’ın Umut’a yaptığı müdahalede hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Palabıyık penaltıyı iptal etti.

30. dakikada Topalli’nin ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ethemi’nin kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

45+4. dakikada kullanılan köşe vuruşunda İstanbulspor kalecisi Jensen, topu yumrukladı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Ethemi, rakibini çalımlayarak Ümraniyespor yarı sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ethemi’nin pasında Melih’in müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



73. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Geraldo’nun sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

81. dakikada Kartal Kayra’nın sol çaprazdan içeri çevirdiği top arka direğe sekti. Arka direkte Bettaieb’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen’de kaldı.

84. dakikada sağ çaprazdan savunmanın arkasına atılan pasta ceza sahası içi sağ çaprazında Gheorghe topa sahip oldu. Gheorghe’nin kaleye sokularak dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.

87. dakikada Ba’nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Eze’nin çaprazdan kaleye sokulup, kaleci Orkun ile karşı karşıya kalarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

90. dakikada sol kanattan Ethemi’nin yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Rroca’nın dokunuşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

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ÜMRANİYESPOR 0-2 İSTANBULSPOR

GOL: 30' Ethemi, 45+4' Melih

İlk yarı sonucu: 0-2

İLK 11'LER

Ümraniyespor: Serkan, Popov, Sackey, Glumac, Onur Atasayar, Kartal, Serkan, Mrsic, Geraldo, Onur Ayık, Umut.

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Duhan, Melih, Emir Kaan, Rroca, Topalli, Ethemi, Eze.