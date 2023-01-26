Ümit Özat'ın babası hayatını kaybetti

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Bir dönem Fenerbahçe kaptanlığı yapan eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat'ın acı günü...

Özat'ın bir süredir tedavi gören babası hayatını kaybetti.



Twitter hesabından paylaşım yapan Ümit Özat, "Maalesef babamızı, canımızı kaybettik. Acımız taze. Bu süreçte bize destek olan tüm dostlara teşekkür ederiz. Cenaze bilgilerini önümüzdeki saatlerde paylaşacağız..." ifadelerini kullandı.

2022 yılının sonuna doğru Ümit Özat, babasının kansere yakalandığını duyurmuştu. Özat, son dönemde sosyal medya hesabından sık sık babasının durumuyla ilgili bilgilendirme yaparken, takipçilerinden dua istiyordu.

Maalesef Babamızı, canımızı kaybettik. Acımız taze. Bu süreçte bize destek olan tüm dostlara teşekkür ederiz. Cenaze bilgilerini önümüzdeki saatlerde paylaşacağız... pic.twitter.com/ytdsB93H0l — Ümit Özat 🗯️ (@UmitOzatOnline) January 26, 2023

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Fenerbahçe'de adını tarihe yazdırmış olan Ümit Özat, aynı zamanda milli takımların da en önemli oyuncularından biriydi. Günümüzde başarılı bir teknik direktör olarak da ön plana çıkan Ümit Özat, özellikle hırsı ve azmiyle futbol hayatında dikkatleri üzerine çekiyordu.

Ümit Özat hangi takımlarda oynadı?

Futbol kariyerine Ankara'da başlayan ve Gençlerbirliği takımı altyapısında devam eden Ümit Özat, ardından kısa bir süre içerisinde A takıma çıktı. Gösterdiği başarılı performans ve istikrar ile beraber 1995-2000 yılları arasında Gençlerbirliği formasını terletti. Ayrıca bu dönemde Gençlerbirliği ile 4 Avrupa kupasına çıktı. 2001-2002 sezonunda önce Bursa'ya transfer olan Ümit Özat, daha sonra buradan Fenerbahçe'ye gitti. İlk başlarda ön libero olarak oynayan oyuncu, daha sonra sol bek mevkiine geçti.

2007 yılına kadar istikrarlı şekilde Fenerbahçe'de oynayan Ümit Özat, daha sonra Christoph Daum’un takımı olan Almanya'nın Köln takımına transfer oldu ve burada kaptanlık yaptı. Ancak yaşadığı bazı sağlık sorunları sebebiyle futbolu bırakmak zorunda kaldı.

Özellikle teknik direktör başarısıyla son dönemlerde dikkatleri üzerine toplayan Ümit Özat, Fenerbahçe ve Almanya'daki başarılı performanslarının yanı sıra, A milli takımda da futbolculuk döneminde önemli başarılar gösterdi. Dirençli ve güçlü olmasının yanı sıra, yeteneği ve hırsı ile istikrarlı bir oyuncu olarak ön plana çıkıyordu.

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Ümit Özat'ın Milli Takım kariyeri

Ümit Özat toplamda 53 defa milli takıma çağrıldı. Bunlardan 12’sini U21 takımında sürdürdü. A Milli Takım formasını ise 41 defa giydi ve 2 tane de gol attı. O dönem A milli takımında vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu. Özellikle defanstaki hem libero hem de sol bek olarak açığı kapatan en önemli isimlerden biriydi. Bu sebepten dolayı milli takımda istikrarlı şekilde ilk 11'de yer alan bir oyuncu olarak da öne çıkıyor.