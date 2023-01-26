Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Ümit Özat'ın babası hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Ümit Özat#Fenerbahçe#Ümit Özat Babası
Ümit Özatın babası hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 14:12

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat'ın acı günü...

Haberin Devamı

Bir dönem Fenerbahçe kaptanlığı yapan eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat'ın acı günü...

Özat'ın bir süredir tedavi gören babası hayatını kaybetti.

Twitter hesabından paylaşım yapan Ümit Özat, "Maalesef babamızı, canımızı kaybettik. Acımız taze. Bu süreçte bize destek olan tüm dostlara teşekkür ederiz. Cenaze bilgilerini önümüzdeki saatlerde paylaşacağız..." ifadelerini kullandı.

2022 yılının sonuna doğru Ümit Özat, babasının kansere yakalandığını duyurmuştu. Özat, son dönemde sosyal medya hesabından sık sık babasının durumuyla ilgili bilgilendirme yaparken, takipçilerinden dua istiyordu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de adını tarihe yazdırmış olan Ümit Özat, aynı zamanda milli takımların da en önemli oyuncularından biriydi. Günümüzde başarılı bir teknik direktör olarak da ön plana çıkan Ümit Özat, özellikle hırsı ve azmiyle futbol hayatında dikkatleri üzerine çekiyordu.

Ümit Özat hangi takımlarda oynadı?

Futbol kariyerine Ankara'da başlayan ve Gençlerbirliği takımı altyapısında devam eden Ümit Özat, ardından kısa bir süre içerisinde A takıma çıktı. Gösterdiği başarılı performans ve istikrar ile beraber 1995-2000 yılları arasında Gençlerbirliği formasını terletti. Ayrıca bu dönemde Gençlerbirliği ile 4 Avrupa kupasına çıktı. 2001-2002 sezonunda önce Bursa'ya transfer olan Ümit Özat, daha sonra buradan Fenerbahçe'ye gitti. İlk başlarda ön libero olarak oynayan oyuncu, daha sonra sol bek mevkiine geçti.

2007 yılına kadar istikrarlı şekilde Fenerbahçe'de oynayan Ümit Özat, daha sonra Christoph Daum’un takımı olan Almanya'nın Köln takımına transfer oldu ve burada kaptanlık yaptı. Ancak yaşadığı bazı sağlık sorunları sebebiyle futbolu bırakmak zorunda kaldı.

Özellikle teknik direktör başarısıyla son dönemlerde dikkatleri üzerine toplayan Ümit Özat, Fenerbahçe ve Almanya'daki başarılı performanslarının yanı sıra, A milli takımda da futbolculuk döneminde önemli başarılar gösterdi. Dirençli ve güçlü olmasının yanı sıra, yeteneği ve hırsı ile istikrarlı bir oyuncu olarak ön plana çıkıyordu.

Haberin Devamı

Ümit Özat'ın Milli Takım kariyeri

Ümit Özat toplamda 53 defa milli takıma çağrıldı. Bunlardan 12’sini U21 takımında sürdürdü. A Milli Takım formasını ise 41 defa giydi ve 2 tane de gol attı. O dönem A milli takımında vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu. Özellikle defanstaki hem libero hem de sol bek olarak açığı kapatan en önemli isimlerden biriydi. Bu sebepten dolayı milli takımda istikrarlı şekilde ilk 11'de yer alan bir oyuncu olarak da öne çıkıyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ümit Özat#Fenerbahçe#Ümit Özat Babası

BAKMADAN GEÇME!

Asla duyamayacağınız bu ses bir gün hayatınızı kurtarabilir Odaklanmış ultrason, kuru yaprakları büyüteçle yakmak gibi

Asla duyamayacağınız bu ses bir gün hayatınızı kurtarabilir! 'Odaklanmış ultrason, kuru yaprakları büyüteçle yakmak gibi'

#Odaklanmış Ultrason
Kuraklık hiç olmadığı kadar tehlikeli Can çekişen barajları besleyecek yağışlar ne zaman gelecek İçecek suda kısıtlamaya gitmek durumunda bile kalabiliriz

Kuraklık hiç olmadığı kadar tehlikeli! Can çekişen barajları besleyecek yağışlar ne zaman gelecek? 'İçecek suda kısıtlamaya gitmek durumunda bile kalabiliriz'

#Kuraklık
Oscar adayları açıklandı, herkes şokta Bunlar listede nasıl olmaz

Oscar adayları açıklandı, herkes şokta! 'Bunlar listede nasıl olmaz?'

#Oscar Ödülleri