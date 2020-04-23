Ümit Özat: Aziz Yıldırım'ın geri döneceğini tahmin etmiyorum

Teknik direktör Ümit Özat, bir dönem formasını giydiği Fenerbahçe'nin unutulmaz başkanlarından Aziz Yıldırım'ın bir gün sarı lacivertli kulübe geri dönme ihtimalini değerlendirdi.

Deneyimli teknik adam, Aziz Yıldırım'ın gelecekte sarı lacivertli kulübe döneceğini tahmin etmediğini dile getirdi.

Ümit Özat'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Geri döneceğini tahmin etmiyorum. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe tarihinin en uzun süre başkanlık yapan ismi. Çok büyük başarılar yakaladı. Fenerbahçe'yi sadece bir futbol takımı olarak düşünürseniz haksızlık yapmış olursunuz. Bir spor kulübü olarak düşünürseniz Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Aziz Yıldırım döneminde nereden nereye geldiğini çok iyi idrak edebilirsiniz."





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