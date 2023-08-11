Ümit Davala'dan 'hastalık' açıklaması: 'Tedavi uygulandı, taburcu oldum'

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Galatasaray'ın efsane oyuncularından ve bir dönem de antrenörlüğünü yapan Ümit Davala, yaşadığı rahatsızlık hakkında açıklamalarda bulundu.

Futbola verilen yaz arasını Bodrum'da geçiren Ümit Davala, şiddetli görme bozukluğu ve diğer şikayetleri sebebiyle tedavi olduğunu duyurdu.

İşte Ümit Davala'nın açıklaması;

Herkese Merhaba, Salı Günü şiddetli görmek bozukluğu ve bazı şikayetlerim nedeniyle Bodrum'da tedaviye alındım. Beyin damarlarımdan birinde tıkanıklık tespit edildi. Gerekli tetkikler yapıldı ve tedavi uygulandı. Bugün çok şükür, sağlıklı bir şekilde taburcu oldum. Bu süreçte başta ailem olmak üzere, desteğini esirgemeyen tüm dostlarıma, hastane çalışanlarına ve iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim.

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