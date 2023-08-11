Son Dakika: Galatasaray'ın yeni transferi İlhami Siraçhan Nas'ı hocası yorumladı! Resmi açıklama geldi... "Mehmet Topal - Selçuk İnan karışımı"

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Galatasaray, İlhami Siraçhan Nas'ın transferi için Ankaraspor'la ve oyuncuyla her konuda anlaştı.



Eski futbolcu Mehmet Nas'ın oğlu İlhami Siraçhan Nas'ın transferine dair Ankaraspor Teknik Direktörü Bayram Toysal'ın görüşünü aldık.

Bayram Toysal'ın sözleri şöyle;



"Siraçhan Nas, Galatasaray ile anlaştı. İmzalar sabah atıldı. Bizim için de gurur kaynağı oldu. Hem kulüp hem de bizim adımıza önemli bir adım. Oyuncumuzun üst düzey bir ligde boy gösterecek olması bizim için çok önemli. Yetenek olarak çok farklı bir oyuncu. Fiziği de çok iyi. 8 numara pozisyonunda görev alıp dikine oynayan bir oyuncu. Selçuk İnan gibi düşünebiliriz. 3.bölgede çok sakin. Gol atma özelliği çok iyi. Galatasaray'da çok ciddi fark yaratacağina inanıyorum. Mehmet Topal-Selçuk İnan karışımı bir oyuncu diyebiliriz. Siraç'a da o şans verilirse 1-2 sene içerisinde Avrupa'ya çok rahat gideceğine inanıyorum."

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RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Futbolcumuz İlhami Sıraçhan Nas'ın, Galatasaray'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, oyuncumuza bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz.

ESKİ FUTBOLCU MEHMET NAS'IN OĞLU

Galatasaray'ın yeni transferi 21 yaşındaki Sıraçhan Nas, Süper Lig'de uzun dönem oynamış eski futbolcu Mehmet Nas'ın oğlu. 8-10 numara mevkilerinde oynayabilen genç futbolcu, kariyerinde çıktığı 95 resmi maçta 10 gol atıp 1 de asist yaptı.