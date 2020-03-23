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Basketbol
İHA
Haber Giriş: 23.03.2020 - 14:24,Son Güncelleme:/

Umipig ve Blake, Manisa BBSK ile sözleşmelerini feshetti!

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Umipig ve Blake, Manisa BBSK ile sözleşmelerini feshetti!
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Türkiye Basketbol Liginin belirsiz bir süre ertelenmesi üzerine bu süreci kendi ülkelerinde geçirmek isteyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol A Takımı oyuncularından Isiah Umipig ve Brayon Blake ile karşılıklı görüşmeler sonrası sözleşmelerin karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında, Türkiye Basketbol Ligi müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi.

Manisa BBSK A Takım oyuncuları Isiah Umipig ve Brayon Blake de, alınan tedbirler ışığında bu süreci ülkelerinde geçirmek için Türkiye'den ayrıldı.

Normal sezonun bitimine 6 hafta kalması ve maç fikstürünün belirsizliği göz önünde bulundurularak, iki oyuncu ile kulüp yönetimi yaptığı görüşmenin ardından yolları ayırma kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Değerli oyuncularımıza takımımıza katkıları için teşekkür ediyoruz.” denildi.

Ülkelerine gitmek istediler, sözleşmeleri feshedildi
Ülkelerine gitmek istediler, sözleşmeleri feshedildi!

Umipig ve Blake, Manisa BBSK ile sözleşmelerini feshetti

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