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Basketbol
AA
Haber Giriş: 23.03.2020 - 14:16,Son Güncelleme:/

Ülkelerine gitmek istediler, sözleşmeleri feshedildi!

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Ülkelerine gitmek istediler, sözleşmeleri feshedildi!
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'da, Perrin Buford ve Jason Rich ile yollar ayrıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige ara verilmesinin ardından ABD'li oyuncular Buford ile Rich kulüp yönetimiyle görüşerek ülkelerine dönmek için izin istedi.

Sağlık tedbirleri nedeniyle izne onay alamayan 2 oyuncu, kulüp yönetimiyle karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini feshetti.

Ülkelerine gitmek istediler, sözleşmeleri feshedildi

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