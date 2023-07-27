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Ukraynalı sporcu Olga Kharlan, Rus rakibinin elini sıkmadığı için diskalifiye edildi

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#Ukrayna#Rusya#Olga Kharlan
Ukraynalı sporcu Olga Kharlan, Rus rakibinin elini sıkmadığı için diskalifiye edildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 19:37

Ukraynalı eskrimci Olga Kharlan, İtalya’da düzenlenen Dünya Şampiyonasında Rus rakibi Anna Smirnova ile el sıkışmayı reddettiği için yarışmadan diskalifiye edildi.

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Rusya-Ukrayna Savaşı’nın etkileri spor müsabakalarına yansımaya devam ediyor. İtalya’nın Milano kentinde düzenlene Dünya Eskrim Şampiyonası’nda Ukraynalı eskrimci Olga Kharlan, Rus rakibi Anna Smirnova ile el sıkışmayı reddettiği için yarışmadan diskalifiye edildi.

Dört kez olimpiyat madalyası sahibi ve dünya şampiyonu olan Kharlan, bireysel kılıç müsabakasını 15-7 kazanmasının ardından Smirnova ile el sıkışmayı reddetti. Yarışmada tarafsız olarak yarışan Smirnova olaydan sonra yarım saatten fazla pistte kaldı ve ayrılmadan önce birkaç yetkiliyle görüştü.

Eskrimde el sıkmak zorunlu

Eskrim kurallarında rakibin elini sıkmak zorunludur bunu yapmayan yarışmacılar “siyah kart” ile cezalandırılır.

Ukrayna Eskrim Federasyonu’ndan Kharlan’a destek

Ukrayna Eskrim Federasyonu (NFFU) Başkanı Mykhailo Illiashev yaptığı açıklamada, "Olga Kharlan'ı tamamen destekliyoruz. Bir protesto hazırlıyoruz. Bu karara itiraz edeceğiz, çünkü bu maçı değerlendiren hakem doğrudan siyah kart vermedi veya diskalifiye etmedi. Bu diskalifiye, bir sonraki rakip belirlendikten sonra, bir sonraki yarışma için bir hakem belirlendikten sonra ortaya çıktı. Bu durumda, bu siyah kartı iptal etmeye çalışacağız çünkü bu diskalifiye, onun birkaç gün içinde Milano'da yapılacak takım müsabakasına katılmasını imkansız kılacak" dedi.

Öte yandan birçok spor dalında yarışan Ukraynalı sporcular, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rus ve Belaruslu rakipleriyle karşılaştıkları müsabakalarda el sıkışmayı da reddetmişlerdi.

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Ukraynalı sporcu Olga Kharlan, Rus rakibinin elini sıkmadığı için diskalifiye edildi

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#Ukrayna#Rusya#Olga Kharlan

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