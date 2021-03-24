Ukrayna'da 3 sakat, artı 2 de koronavirüs vakası! Fransa'nın galibiyetine iddaa'da...

Bu bir ilandır

FRANSA

- A Milli Takımız'ın olduğu Avrupa Şampiyonası eleme grubunu zirvede bitirip Euro 2020 vizesi alan Fransa, Uluslar Ligi'nin 2020-21 formatında da Portekiz, İsveç ve Hırvatistan'ın önünde A3'ün lideri olmayı başarmıştı.

- TD Didier Deschamps'ın elinde öyle bir oyuncu havuzu var ki, A milli takıma çağırmadığı isimler ya da U21'de bulunanlar bile oldukça kaliteli.

- Eduardo Camavinga, Marcus Thuram, Odsonne Edouard, Jonathan Ikone, Nabil Fekir bu isimlerden sadece birkaçı...

- Kalede Hugo Lloris, savunmada Raphael Varane ve Clement Lenglet, orta alanda Paul Pogba ve Tanguy Ndombele, hücumda Olivier Giroud ve Kylian Mbappe göze çarpanlar... N'Golo Kante, Antoine Griezmann da cabası.

UKRAYNA

- Portekiz ve Sırbistan'ı sürklase edip Euro 2020'ye gitme hakkı kazanan Ukrayna; Uluslar A Ligi 4. Grup'ta İspanya ve Almanya'ya karşı gelemedi, grubun son maçında da İsviçre mücadelesine koronavirüs karantinası nedeniyle çıkamayıp B Ligi'ne düştü.

- 2020 Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri D Grubu ilk maçında Fransa karşısına 5 eksikle çıkacaklar.

- Orta alandan Taras Stepanenko ve Viktor Tsyhankov ile, doping yasağı sona erdikten sonra çıktığı 5 maçta 4 gol atan Artem Besyedin sakat. Ferencvaros'un ön liberosu Ihor Kharatin ve Shakhtar Donetsk'in sol beki Viktor Korniyenko koronavirüs karantinasında.

- Kalede büyük tecrübe Andriy Pyatov görev yapacak. Savunmanın sağında, bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Oleksandr Karavayev var.

- Orta alanda Yevhen Konoplyanka ve Premier Lig'de top koşturan Andriy Yarmolenko ile Oleksandr Zinchenko dikkat çekiyor. Forvette bir başka tecrübeli isim, Brezilya asıllı Junior Morais yer alacak.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fransa iç sahada oynadığı son 3 maçtan yalnızca 1 galibiyet çıkartabildi. (1 beraberlik - 1 mağlubiyet)

- Ukrayna son 7 maçının sadece 1'ini kazanabildi. (6 mağlubiyet - 1'i hükmen)

- İki takım Ekim 2020'de hazırlık maçında karşı karşıya gelmişler ve sahadan 7-1'lik skorla galip ayrılan Fransa olmuştu.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu 2022 FIFA Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fransa kazanır" oldu!

%30'luk kesim yıldızlar topluluğu Horozlar'ın Stade de France'ta hata yapmasını beklemiyor...

%17'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve maçta en az 3 gol çıkacağını düşünüyor...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

PSG forması giyen Kylian Mbappe'den Nimes ağlarına enfes bir gol! İzleyelim...