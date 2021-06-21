Ukrayna 0 - 1 Avusturya (EURO 2020 maç özeti)
Ukrayna ile Avusturya, EURO 2020 C Grubu'ndaki son maçlarında karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf, 1-0'lık skorla Avusturya oldu.
EURO 2020 C Grubu'nda Ukrayna ile Avusturya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan Avusturya, son 16 takım arasına adını yazdırdı.
Avusturya'ya galibiyeti getiren golü, 21. dakikada Baumgartner kaydetti.
Avusturya böylece gruptaki 2. galibiyetini aldı ve puanını 6'ya yükselterek üst tura yükseldi. Ukrayna ise 3 puanla 3. sırada kaldı.
Grubu 3. sırada tamamlayan Ukrayna, son 16 takım arasına kalmak için diğer gruplardaki sonuçları bekleyecek.
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