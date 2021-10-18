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Uğurcan Çakır'dan Altay Bayındır rekabetine ilişkin açıklama: "Benim arkadaşım"

#Trabzonspor#Uğurcan Çakır#Fenerbahçe
Uğurcan Çakırdan Altay Bayındır rekabetine ilişkin açıklama: Benim arkadaşım

Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır, lider olmanın çok güzel, çok özel bir duygu olduğunu söyledi.

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Uğurcan Çakır, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karşılaşma öncesi Fenerbahçe'yi yenmek ve lider olmak istediklerini belirterek, "Bizim için önemli bir fırsattı, erken bir gol yedik. Ondan sonra oyunu dengeledik. Kırmızı karttan sonra da oyunun tamamen hakimi bizdik. Çok mutluyuz, taraftarlarımıza armağan olsun." diye konuştu.

Taraftarların kendilerine çok iyi destek verdiğini ifade eden bordo-mavili kaleci, "Takım halinde lider olduğumuz, galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Lider olmak çok güzel, çok özel bir duygu. Taraftarlarımız bugün çok iyiydi. Onlara kolbastı oynayarak küçük bir hediye vermek istedik. Onlara armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Uğurcan, yaşanan sakatlıklarla ilgili ise şunları kaydetti:

"İyi bir kadromuz var. Oynayanlar kadar oynamayanlar da değerli. Herkese şans geliyor. Sakatlıklar oluyor. Olmasın isteriz ama oluyor. Onların yerine oynayan arkadaşlar ellerinden geleni yapacaktır. İyi bir kadromuz var. Bu galibiyet bizi takım olma yolunda hızlandırdı."

"Altay benim arkadaşım"

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'la arkadaşlığıyla ilgili olarak ise Uğurcan Çakır, şu ifadeleri kullandı:
"Altay benim arkadaşım. Milli takımda rekabet halindeyiz ama o benim arkadaşım. O oynadığı zaman ben onu desteklerim, ben oynadığım zaman o beni destekler. Medyada çıkanları pek okumuyorum. Bugün rakiptik, mücadele ettik ama milli takımda arkadaşız. Milli takım çok özel bir yer. Kim oynarsa oynasın orada bulunmak bile çok özel. Ülkemizin formasını giymekten çok gururluyum. Altay da bence böyle düşünüyordur."

"Daha çok erken"

Her maçtan galip ayrılmak istediklerini söyleyen Uğurcan, "Büyük maçta galip gelmek takım olmamızı biraz daha hızlandırıyor. Namağlup şekilde ilerliyoruz. Bu maçın anlam kazanması için Göztepe maçını kazanmamız gerekiyor. Bir şeyler söylemek için daha çok erken ama her maçtan galip ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

Uğurcan Çakır, penaltı noktasında hakem Ali Şansalan ile yaşadığı diyaloğu da anlatarak, "Bence çok iyi bir maç yönetiyordu. Ben de 'Etkilenecek bir şey yok' dedim. İzle, eğer hakkımızsa biz hakkımız olanı istiyoruz. Hakkımız değilse zaten bize çalmasın. Benim derdim düşüncem o. Hakeme de öyle söyledim. Sonra baktı, kararını verdi." ifadelerini kullandı.

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#Trabzonspor#Uğurcan Çakır#Fenerbahçe

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