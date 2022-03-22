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Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanlığına aday olacak

#Fenerbahçe#Uğur Dündar#Yüksek Divan Kurulu
Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanlığına aday olacak
Süleyman Arat

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden gazeteci Uğur Dündar, sarı-lacivertlilerin Yüksek Divan Kurulu başkanlığına aday olacak.

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Fenerbahçe'de Nisan ayında gerçekleşecek Yüksek Divan Kurulu başkanlığı seçimine kısa bir süre kala başkan adaylarının sayısı 4'e çıktı.

Mevcut başkanı Vefa Küçük’ün yanı sıra, Yüksek Divan kurulu üyeleri Sait Yılmaz ve Nail Kır’ın aday olduğu Yüksek Divan Kurulu başkanlığına, tecrübeli gazeteci Uğur Dündar da aday oldu.

Geçmiş dönemlerde Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetimlerde yöneticilik görevini yapan Dündar, bu kez Yüksek Divan Kurulu başkanlığı için aday olurken, kararını Perşembe günü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenleyeceği toplantıyla duyuracak.

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#Fenerbahçe#Uğur Dündar#Yüksek Divan Kurulu

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