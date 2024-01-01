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Ugandalı atlet Benjamin Kiplagat cinayete kurban gitti

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#Spor#Atletizm#Benjamin Kiplagat
Ugandalı atlet Benjamin Kiplagat cinayete kurban gitti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2024 18:55

Ugandalı atlet Benjamin Kiplagat, Kenya'da bıçaklanarak öldürüldü.

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34 yaşındaki Ugandalı atlet Benjamin Kiplagat'ın Kenya'da bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre; Benjamin Kiplagat, Kenya'nın Eldoret kasabası yakınlarında bir arabanın içinde ölü bulundu.

Ugandalı atletin göğsünde ve boynunda bıçak yaraları olduğu belirtildi.

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Kenya polis yetkililerinden Stephen Okal, yaptığı açıklamada, olaya ilişkin iki şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Stephen Okal, zanlılardan birinin, cinayet aleti olduğu değerlendirilen bıçakla yakalandığını söyledi.

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#Spor#Atletizm#Benjamin Kiplagat

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