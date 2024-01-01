Ugandalı atlet Benjamin Kiplagat cinayete kurban gitti

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34 yaşındaki Ugandalı atlet Benjamin Kiplagat'ın Kenya'da bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre; Benjamin Kiplagat, Kenya'nın Eldoret kasabası yakınlarında bir arabanın içinde ölü bulundu.
Ugandalı atletin göğsünde ve boynunda bıçak yaraları olduğu belirtildi.
Kenya polis yetkililerinden Stephen Okal, yaptığı açıklamada, olaya ilişkin iki şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
Stephen Okal, zanlılardan birinin, cinayet aleti olduğu değerlendirilen bıçakla yakalandığını söyledi.