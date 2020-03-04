UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı!
UEFA, Fenerbahçe'nin 12 yıl önce Sevilla'yı penaltı atışları neticesinde mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği maçta Volkan Demirel'in kurtardığı penaltıyı paylaştı.
UEFA, Fenerbahçe'nin 12 sene önce Sevilla'yı penaltılar sonucunda eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldiği maçta Volkan Demirel'in kurtardığı penaltıyı paylaştı.
Deneyimli file bekçisi, Sevilla forması giyen Dani Alves'in kullandığı penaltıyı kurtarmış ve sarı lacivertli ekip çeyrek final biletini kapmıştı.
Söz konusu paylaşım, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları tarafından büyük ilgi gördü.
Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda Sevilla'yı penaltılarla eleyip Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmiş, bir sonraki turda Chelsea'ye elenip Devler Ligi'ne veda etmişti.
UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımıpic.twitter.com/iYk3f1W9HT— Spor Arena (@sporarena) 4 Mart 2020
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