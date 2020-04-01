UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için son dakika kararı!

Spor Arena Dış Haber | Alman ZDF'nin haberine göre UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçları Temmuz - Ağustos aylarında oynatacak. Böylece İstanbul'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finali de Ağustos sonrasına sarkacak.

Habere göre bu süre zarfında UEFA, herhangi bir uluslararası maç da oynatmayacak.





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