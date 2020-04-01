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Futbol
Haber Giriş: 01.04.2020 - 14:28,Son Güncelleme:/

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için son dakika kararı!

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UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için son dakika kararı!
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UEFA, kalan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını Temmuz-Ağustos'ta oynanmasına karar verdi. Böylece İstanbul'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finali de Ağustos sonrasına sarkacak.

Spor Arena Dış Haber | Alman ZDF'nin haberine göre UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçları Temmuz - Ağustos aylarında oynatacak. Böylece İstanbul'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finali de Ağustos sonrasına sarkacak.

Habere göre bu süre zarfında UEFA, herhangi bir uluslararası maç da oynatmayacak.

UEFAdan Şampiyonlar Ligi için son dakika kararı

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