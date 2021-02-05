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GeriFutbol UEFA'dan Ajax'ın kalecisi Andre Onana'ya doping cezası! Bir yıl futboldan men...
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Futbol
Haber Giriş: 05.02.2021 - 13:19 | Son Güncelleme:

UEFA'dan Ajax'ın kalecisi Andre Onana'ya doping cezası! Bir yıl futboldan men...

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UEFA Disiplin Kurulu, Hollanda ekibi Ajax'ın başarılı kalecisi Andre Onana'ya doping testini geçemediği gerekçesiyle 12 ay futboldan men cezası verdi.

Spor Arena Dış Haber- Ajax'tan yapılan resmi açıklamada UEFA'nın 24 yaşındaki Kamerunlu kaleciye doping yaptığı gerekçesiyle bir yıl futboldan men cezası verildiği ifade edildi. Cezasının kesinleşmesi halinde Onana, bu süre içerisinde kulüp ve milli takım formasıyla bir yıl boyunca maça çıkamayacak.

30 Ekim 2020 günü oynanan bir maç sonrası yapılan test sonucu Onana'nın idrarında Furosemide maddesi bulunduğu belirtildi. Ajax, kararı CAS'a taşıyacağını açıkladı.

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KENDİNİ KÖTÜ HİSSETTİĞİ İÇİN EŞİNİN İLACINDAN İÇMİŞ

Ajax'ın açıklamasında Onana'nın 30 Ekim 2020 günü sabahında kendisini iyi hissetmediği, biraz düzelmek için eşine reçeteli şekilde yazılan  ve içinde Furosemide maddesi bulunan Lasix isimli ilaçtan kullandığı ancak ilacın UEFA'nın yasaklı ilaçlar listesinde olduğunu bilmediği ifade edildi.  Başarılı file bekçisinin doping yapmak gibi bir amacının olmadığının altını çizen Ajax, kararı CAS'a taşıyacağını da duyurdu.

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