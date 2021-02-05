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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.02.2021 - 13:23 | Son Güncelleme:

Rekor transfer Haller, Avrupa Ligi'ne bildirilmedi! Ajax'tan tarihi yönetimsel hata...

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Hollanda ekibi Ajax, 22,5 milyon avroya transfer ettiği Sebastien Haller'i yönetimsel bir hata nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynatamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ocak ayında West Ham United'dan transfer edilen 26 yaşındaki forvet, yönetim hatası sebebiyle UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilemedi.

Rekor transfer Haller, Avrupa Ligine bildirilmedi Ajaxtan tarihi yönetimsel hata...

UEFA nezdinde yapılan girişimlerden sonuç alınamadığı ve Fildişi Sahilli oyuncunun sezonun geri kalanındaki Avrupa maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi.

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Kariyerine Auxerre'de başlayan, Utrecht ve Eintracht Frankfurt'ta oynadıktan sonra 2019 yazında 50 milyon avroya West Ham United'a giden Haller, Ajax ile geçen ay 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

 

Rekor transfer Haller, Avrupa Ligine bildirilmedi Ajaxtan tarihi yönetimsel hata...

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