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UEFA kupalarında böylesi görülmedi! Fenerbahçe'nin grubunda sıra dışı olay... +10 averajla evlerine döndüler

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#Fenerbahçe#Nordsjaelland#UEFA Konferans Ligi
UEFA kupalarında böylesi görülmedi Fenerbahçenin grubunda sıra dışı olay... +10 averajla evlerine döndüler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 08:31

Temsilcimizi Fenerbahçe'nin de yer aldığı Konferans Ligi H Grubu'nda sıra dışı bir olay yaşandı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya temcilcisi Spartak Trnava’yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Sezona bu organizasyonda 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, H Grubu’nu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puanda tamamladı. Kanarya, 6 maçta rakip filelere 13 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

Kadıköy’de bu sezon Nordsjaelland ve Ludogorets’i 3-1’lik skorlarla mağlup eden Fenerbahçe, deplasmanda ise Spartak Trnava’yı 2-1 yenmişti. Sarı-lacivertliler, dış sahada Ludogorets ve Nordsjaelland maçlarından mağlup ayrıldı.

Grubun diğer müsabakasında Nordsjaelland’ı 1-0 mağlup eden Bulgaristan ekibi Ludogorets Razgrad ise 12 puanla adını bir üst tura yazdıran takım oldu.

Öte yandan Fenerbahçe'nin de yer aldığı Konferans Ligi H Grubu'nda sıra dışı bir olay yaşandı.

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FENERBAHÇE'YE 6, LUDOGORETS'E 7 GOL ATTILAR

Konferans Ligi H Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Nordsjaelland, Avrupa kupaları tarihinde grup aşamasını 10+ averajla tamamlamasına karşın gruptan çıkamadı.

+10 AVERAJ ALDILAR

Nordsjaelland, Avrupa kupalarında grup aşamasını +10 averajla tamamlayıp da tur atlayamayan ilk takım olarak tarihe geçti.

 

FENERBAHÇE'YE EN AĞIR YENİLGİYİ TATTIRDILAR

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de bulunduğu H Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak elenen Nordsjaelland, oynadığı 6 maçta toplamda 17 gol atarak grubun en golcü takımı oldu.

Danimarka ekibi, Fenerbahçe'ye bu sezonki en ağır mağlubiyetini yaşatırken o maçın ardından İsmail Kartal ciddi şekilde eleştirilmeye başlamıştı.

UEFA kupalarında böylesi görülmedi Fenerbahçenin grubunda sıra dışı olay... +10 averajla evlerine döndüler

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