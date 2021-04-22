UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Avrupa Süper Ligi için flaş sözler!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, ülkesinin basınına konuştu. Ceferin, Avrupa Süper Ligi diye bir organizasyonun hiçbir zaman varolmadığını vurgularken bu süreçte yaşananları anlattı.

İşte Ceferin'in açıklamaları;

İngiliz kulüpler için milyarlar bulamayacağımı söyledim. Bulsam bile bu işi ortaya çıkarmak için başka bahaneleri olacaktı. Dün telefonuma 3800 SMS gelmiş, bunlara cevap veremedim. Öğrendim ki sana en yakın insanlar bile yalan söyleyebilir.

PARA HER ŞEY DEĞİLDİR

Kendime zam yaptığımı iddia ediyorlar, böyle bir şey yok. Bunu kimlerin ortaya çıkardığı belli. Para her şey değildir.

PEREZ BENİ SEVMEZ

Perez beni sevmez çünkü onun dediklerini yapmıyorum. Bu yüzden kendi kendine bir başkanlık çıkardı ama şimdi hiç olmuş bir ligin başkanı.

ESKİ BAŞKANLAR YOZLAŞMIŞTI

UEFA'nın yozlaştığını ve her şeyin para için yapıldığını söylüyorlar. Eski başkanlar yozlaşmıştı, bu yüzden ben başkan oldum. Ben herkesle konuşuyorum.

TELEFONUNU AÇMADI

Agnelli ile daha önce konuştuğumuzda, "Süper Lig formatı saçmalık" diyordu. Sonra açıklama yapıldığında onu aradım, telefonu açmadı

'BU LİG BİTECEK' DEDİM

Açıklamadan önceki gün yardımcılarım ofisime geldiler ve endişeliydiler. Onlara, 'Bana 24 saat verin, bu lig bitecek' dedim.

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