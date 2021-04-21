UEFA Avrupa Ligi askıya alındı derken yeni skandal! Ortalığı karıştıracak iddia...

Spor Arena Dış Haberler - Avrupa futbol tarihinde görülmemiş bir kriz yaratan Avrupa Süper Ligi, gelen yoğun tepkiler neticesinde organizasyondan çekildiği açıklayan Premier Lig takımlarının ardından askıya alındı.

Henüz iki gün önce resmen kurulan turnuvanın askıya alındığını açıklayan Avrupa Süper Ligi yönetimi, "İngiliz kulüpleri baskılar nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Projeyi yeniden şekillendirmek için adımlarımızı gözden geçiriyoruz. Yeni bir organizasyon öneriyoruz çünkü var olan artık işe yaramıyor." ifadelerini kullandı.

KULİSLERDE DOLAŞAN YENİ İDDİA

Kurucu Premier Lig ekiplerinin aynı anda geri çekilmesinin ardından İspanyol basınından çarpıcı bir iddia geldi. El Mundo Deportivo, Avrupa Süper Ligi'ne şiddetle karşı çıkan UEFA yönetiminin devreye girerek İngiliz kulüplerine turnuvadan çekilmeleri için para teklif ettiğini öne sürdü.

Premier Lig temsilcisinin çekilme kararının altında yatan motivasyonun bu teklif olduğu iddia edilirken, UEFA'nın aynı teklifle İspanyol kulüplerinin de kapısını çalacak ancak henüz herhangi bir La Liga kulübüne böyle bir teklif ulaşmadığı kaydedildi.

YENİ SKANDAL YORUMLARI

Avrupa Süper Ligi'nin resmen açıklandığı günden bu yana yerel liglerin geleceğinden endişelendiğini ve bu liglerde makasın çok fazla açılmasına izin vermeyerek haksız rekabetin önüne geçeceğini ifade eden UEFA'nın söz konusu krizi yine bazı takımlara maddi ayrıcalıklar tanıyarak çözdüğü iddiası futbol kamuoyunu rahatsız etti.





YASAL YOLLARA BAŞVURULACAK

Avrupa Süper Ligi oluşumu, birlikten ayrılan İngiliz kulüplerini aralarında yaptıkları anlaşmaya sadık kalmamaları nedeniyle dava edecek.

CEFERIN'DEN MANCHESTER CITY'YE TEBRİK

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İngiliz devi Manchester City'nin Avrupa Süper Ligi'nden çekilmesini değerlendirdi. City'nin isabetli bir karar aldığını belirten Aleksander Ceferin, "Manchester City'nin tekrar Avrupa futbol ailesine dönüşünden memnuniyet duyuyorum. Başta taraftarlarından olmak üzere pek çok sesi dinlemede harika bir zeka gösterdiler." diye konuştu.

AVRUPA SÜPER LİGİ'NDE KALAN TAKIMLAR



Real Madrid

Atl. Madrid

Barcelona

Juventus

Milan

Inter



AVRUPA SÜPER LİGİ'NDEN ÇEKİLEN TAKIMLAR



Manchester United

Manchester City

Liverpool

Arsenal

Tottenham

Chelsea

İSTİFA KARARI VE MANCHESTER UNITED SATILIYOR

Manchester United, kulübün yardımcı başkanlık görevini yapan Ed Woodward'un görevinden ayrılacağını resmen açıkladı. Juventus'ta ise başkan Agnelli'nin istifasını sunacağı iddia ediliyor.

Daily Mail'in haberine göre ise Manchester United'ın sahibi olan Glazer ailesi, Avrupa Süper Lig projesinin çatırdaması üzerine kulübü satmaya karar verdi.

FLORENTINO PEREZ'E 'İSTİFA ET' BASKISI

Avrupa Süper Lig'inin başkanı olan Florentino Perez'e ise istifası için büyük bir baskı var. Independent'in haberinde Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e 'istifa et' çağrıları çok ciddi bir şekilde geliyor.

12 takım arasında yapılacak toplantının ardından resmi bir açıklama gelmesi bekleniyor.