UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den çok sert Avrupa Süper Ligi sözleri! "Aptalcaydı..."

Ceferin, Avrupa Süper Ligi projesinin saçmalıktan ibaret olduğunu belirtirken bu süreçte yaşananları yayıncı kuruluşa anlattı.

Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Agnelli'nin kendisine defalarca yalan söylediğini belirten Ceferin, Son beş günü düşününce yaşananları anlatmak çok zor çünkü her şey çok hızlı oldu. Biraz kısaltacağım yoksa saatlerce anlatmam gerekir. Cuma günü Avrupa Kulüpler Birliği, UEFA'nın gelecekte futbol piramidini beraberce korumak adına yapacağı değişikliklere uyacaklarını söylediler. Cumartesi günü birdenbire bazı kulüplerin “Süper Lig” denilen hayali bir projeye katılmak istedikleri yönünde dedikodular duyduk. Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Agnelli ile böyle bir şey olup olmadığını teyit etmeye çalıştım. O bunu reddedip böyle bir şey olmadığını söyledi, öte yandan bir şeyler saklıyordu. Pazar günü ise Süper Lig’in bildirisini yayınladılar. Biz de toplum, futbol otoriteleri ve taraftarlar olarak, dünyadaki tüm futbol çevreleri olarak hep birlikte nasıl davranmamız gerekiyorsa öyle davrandık. Artık gerisi tarihten ibaret, şu an Süper Lig’de sadece İspanya’dan iki takım var." dedi.

"İHANETE UĞRADIM"

Kendisini ihanete uğramış gibi hissettiğini belirten Ceferin, "Bir taraftan ihanete uğramış gibi hissediyorsunuz. İhanete uğramış, sinirli ve şaşkına dönmüştüm. Kafamı toparlayıp derli toplu düşündüğümde kendime kimin ne olduğunu öğrenmiş olmamın çok daha iyi olduğunu söyledim. Pazar sabahı ise kazanacağımızdan ve bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceğimizden emindim. Şu andaysa kimlerin yalnızca bizim değil, futbolun da gerçek dostları olduğunu biliyoruz. Futbolda ve büyük kulüplerde kimlerin futbolun değerlerine ve tarihine kıymet verdiğini ve onurlu olduklarını biliyoruz. Burada üç kişiden özellikle söz etmem gerekiyor. Borussia Dortmund başkanı Joachim Watzke, Bayern Münih’ten Karl-Heinz Rummenigge ve özellikle de sürekli yanımızda olan ve bu oluşuma asla destek vermeyeceğini söyleyen Paris Saint Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi. Bu üç kişinin başarılı olmamızda, eğer buna bir savaş dersek, bu savaşı kazanmamızda çok önemli katkıları oldu." diye konuştu.

"HERKESİN GÖSTERDİĞİ ÖFKELİ TEPKİ İNANILMAZDI"

Avrupa Süper Ligi'ne karşı sembol bir tepkinin oluştuğunu belirten Ceferin, "Avrupa’da ve tüm dünyada futbol camiasının nasıl tepki verdiğini görmek çok duygulandırıcıydı. Sembol bir tepkiydi. Kendimize 'Her şey satılık mı?', 'Tarihi yok etmek bu kadar kolay mı?', “Her şey bu kadar kolay değiştirilebilir mi? “Futbol böyle feda edilebilir mi?” gibi sorular soruyorduk. Cevap 'Hayır yapamazsınız'dı. Herkesin gösterdiği öfkeli tepki inanılmazdı. İnanılmazdı çünkü gelecekte bizden futbolu çalmak isteyenlerin iki kez düşünmesi gerekecek. Bizi, muhtemelen özellikle de beni çok hafife aldılar. Ama gelecekte beni tekrar hafife alabileceklerinden korkmuyorum." şeklinde konuştu.

"BANA YÜZLERCE KEZ YALAN SÖYLEDİ"

Avrupa Süper Ligi'nin zayıf bir proje olduğunu söyleyen Ceferin, "İlk olarak bu girişimde 6 değil 12 takım yer alıyordu. Şu an sonuçları hakkında konuşmak adil olmaz ama hepimiz yaptıklarımızın sorumluluğunu üstlenmeliyiz. Birkaç güne her şey netleşir. Şunu söyleyerek başlayayım, bu proje tamamen saçmalıktan ibaretti. Ardından, inanılmaz gerçekten ama organizasyonları, hükümetleri, taraftarları, eski ve aktif futbolcuları, hepimizi çok hafife aldılar. Tek düşündükleri paraydı ve bu her zaman büyük bir hata olmuştur. Proje çok zayıftı, ilgi çekici bir lig olmayacaktı. Tüm bunların üstüne, toplumun gücünü hafife aldılar ve futbolun hepimizin oyunu olduğunu unuttular. Bizler gelip geçiciyiz. Biz gideceğiz ama futbol her zaman kalacak. Yani büyük bir hataydı ama artık bu konu hakkında çok fazla konuşmamız gerektiğini de düşünmüyorum. Bunun aptal bir fikir olduğu ve tekrar tekrarlanmaması gerektiği anlaşıldı. Fiorentino Perez hakkında konuşmadım çünkü yıllar oldu onunla konuşmadım. Agnelli ise bana yüzlerce kez yalan söyledi. Ama bakın olay şu, ben “Dünya düzdür” diyebilirim, ama değil. Siz de sadece iki takımdan oluşan bir şeye lig diyebilirsiniz, ama bu komik olur. Bakın, o en başından beri bizim tarafımızdaydı. Ne söylediyse doğru söyledi. O her zaman sözünün eri oldu. Diğerleri gibi bunu kolayca saklayabilirdi ama o hep bizi destekledi. Diğer takımlar umurumda değil, ben de Süper Lig’e katılacağım, futbolu umursamıyorum diyebilirdi." diye konuştu.