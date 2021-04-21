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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Manchester City sözleri: "Harika bir zeka gösterdiler"
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İngiliz devi Manchester City'nin Avrupa Süper Ligi'nden çekilmesini değerlendirdi.
City'nin isabetli bir karar aldığını belirten Aleksander Ceferin, "Manchester City'nin tekrar Avrupa futbol ailesine dönüşünden memnuniyet duyuyorum. Başta taraftarlarından olmak üzere pek çok sesi dinlemede harika bir zeka gösterdiler." diye konuştu.
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