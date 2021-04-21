UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Manchester City sözleri: "Harika bir zeka gösterdiler"

City'nin isabetli bir karar aldığını belirten Aleksander Ceferin, "Manchester City'nin tekrar Avrupa futbol ailesine dönüşünden memnuniyet duyuyorum. Başta taraftarlarından olmak üzere pek çok sesi dinlemede harika bir zeka gösterdiler." diye konuştu.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...