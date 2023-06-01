UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla - Roma finalinde Jose Mourinho çılgına döndü! Önce Marcao ile tartıştı daha sonra otoparkta hakem Anthony Taylor'ı bekledi ve...

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UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla ile Roma, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşılaştı. Mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çaldı. Anthony Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ile Adam Nunn üstlendi.

Sevilla mücadeleye, "Bono, Jesus Navas, Bade, Gudelj, Alex Telles, Fernando, Rakitic, Torres, Ocampos, Gil, En-Nesyri" ilk 11'iyle başladı. Roma ise "Patricio, Ibanez, Mancini, Smaling, Zeki Çelik, Cristante, Matic, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham" kadrosuyla sahada yer aldı.

Büyük çekişmeye sahne olan dev maçın 35'inci dakikasında Roma'nın golünü Dybala kaydederken, Sevilla'nın golu ise 55'inci dakikada Mancini'nin kendi filelerini havalandırmasıyla geldi. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi.

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SEVILLA 7. KEZ KAZANDI

Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Sevilla, 7'nci kez yer aldığı finalde penaltılar sonucunda rakibini 4-1 mağlup ederek kupayı kazanan taraf oldu. İspanya ekibi 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 yıllarında da kupayı kazanan ekip olmuştu.

ZEKİ ÇELİK İLK 11'DE BAŞLADI

Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik ise final maçına ilk 11'de başladı. 26 yaşındaki futbolcu, 90'ıncı dakikada yerini Nicola Zalewski'ye bıraktı.

MOURINHO TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNDE İLK KEZ BİR AVRUPA FİNALİ KAYBETTİ

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Avrupa kupası finalinde kaybeden taraf oldu. Kariyerinde bu zamana kadar 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Kupası ve 1 UEFA Konferans Ligi finaline çıkan Mourinho, bu maçların tamamında kupanın sahibi olmuştu. Portekizli teknik adam, Roma'nın UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya penaltılar sonucunda mağlup olmasıyla teknik direktörlük kariyerinde bir ilki yaşadı.

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Öte yandan Gianluca Mancini, 2003 UEFA Kupası finalinden bu yana, Avrupa kupaları finallerinde Jose Mourinho'nun yönettiği bir takıma gol atan ilk oyuncu oldu. Mourinho'nun 20 yıl sonra finalde yediği ilk golün kendi öğrencisinden gelmesi ilginç bir tesadüf oldu.

Bir Avrupa finalinde Jose Mourinho'nun yönettiği takımlara karşı gol atan son oyuncu Henrik Larsson'du.

DYBALA 2010/11'DEN SONRA İLK KEZ

Roma forması giyen Paulo Dybala, Avrupa kupası finalinde 2010/11 sezonundan bu yana gol kaydeden ilk Arjantinli oyuncu oldu. Mücadelenin 35'inci dakikada Sevilla filelerini havalandıran Paulo Dybala, 2011 Şampiyonlar Ligi finalinde Lionel Messi'den sonra gol atma başarısı gösterdi.

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MOURINHO VE MARCAO KAPIŞTI

Mücadelenin 119. dakikasında bir anda saha karıştı. Roma forması giyen Matic, kendisini yere bıraktıktan sonra Sevilla yedek kulübesi bu harekete zaman geçirmeye yönelik olduğu gerekçesiyle yoğun itirazlarda bulundu.

Tam bu anlarda Roma teknik direktörü Jose Mourinho, itirazlarda bulunan Sevilla yedek kulübesine öfkelenince tansiyon yükseldi. Sevilla'da Marcao yaşanan arbedede Jose Mourinho'nun üzerine yürüdü. Hakemlerinde olaya dahil olmasının ardından taraflar güçlükle sakinleştirilebildi.

MADALYAYI TARAFTARA VERDİ

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Kariyerinde ilk kez bir final kaybeden Jose Mourinho, ikincilik seremonisine katılmak istemeyen Jose Mourinho, törenden önce madalyasını aldı ve tribündeki taraftara verdi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Portekizli çalıştırıcı, "Kazanacağımızı ya da öleceğimizi söylemiştim. Öldük. Her şeyden, yorgunluktan öldük." ifadelerini kullandı.

OTOPARKTA TEPKİ GÖSTERDİ

Mücadele sonrasında bir süre stadyumu terk etmeyen Jose Mourinho, maçın hakemi Anthony Taylor'ı bir süre stadın otoparkında bekledi. İngiliz hakemin yönetiminden memnun olmayan Portekizli teknik adam, Taylor'u görür görmez "Rezalet" diye bağırarak tepki gösterdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Jose Mourinho basın toplantısında ise "Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmayacağız ve aslında bu iyi bir şey. Çünkü orası bize göre bir yer değil. Umarım Anthony Taylor önümüzdeki yıl sadece Şampiyonlar Ligi maçlarını yönetir ve bu akşam burada yaptığı rezaleti orada da yapar." dedi.