UEFA Avrupa Ligi'nde nefes kesen gece! Sürprizler ve skandallar... Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldıran taraftar pişman oldu... Elinden zor aldılar...

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Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu Play-Off ikinci maçları tamamlandı. Bol gollü geceye PSV Eindhoven - Sevilla maçında yaşanan skandal damga vurdu.

MANU GERİ DÖNDÜ, BARCELONA VEDA ETTİ

Turnuvanın en çok merak edilen eşleşmesinde Manchester United ile Barcelona karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan maçı Manchester United 2-1 kazandı ve toplamda 4-3'lük skoru elde ederek son 16 turuna adını yazdırmayı başardı.

İspanya'da ilk mücadelede kazanan çıkmamıştı ve mücadele 2-2 berabere bitmişti. Old Trafford'da oynanan rövanş maçı ise geri dönüşe sahne oldu. BARCELONA, yıldız golcüsü Robert Lewandowski ile penaltıdan gol bularak maçın başında 1-0 öne geçti ve soyunma odasına galip gitti. İkinci yarıda ise Erik ten Hag'in takımı geri dönüşe imza attı. Manchester United, 47. dakikada Fred ve 73. dakikada Antony ile bulduğu gollerle 2-1 kazanarak tur biletini kaptı.

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ANGEL DI MARIA ŞOV YAPTI

Heyecan dolu gecede Nantes ile Juventus kozlarını paylaştı. Stade de la Beajoire'da oynanan mücadelede siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller 5, 17 (pen.) ve 78'de Angel Di Maria'dan geldi. Ev sahibinde Nicolas Pallois, 17. dakika kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonuçla Juventus adını son 16 turuna yazdırdı.

KAZANANI PENALTILAR BELİRLEDİ

Monaco ile Bayer Leverkusen eşleşmesinin galibini penaltı atışları belirledi. Almanya'daki ilk maçı Monaco 3-2'lik skorla kazanmıştı. II. Louis Stadyumu'nda oynanan rövanş mücadelesinin normal süresi, 13. dakikada Wirtz, 21. dakikada Palacios ve 58. dakikada Adli'nin golleriyle 3-2 Bayer Leverkusen lehine sona erdi. Monaco'nun gollerini 19. dakikada penaltıdan Ben Yedder ve 84. dakikada Embolo attı. Karşılaşmanın uzatma devrelerinde gol sesi çıkmayınca kazananı penaltılar belirledi. Seri penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük kuran Bayer Leverkusen, adını son 16 turuna yazdırdı.

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UNION BERLİN'İN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

Union Berlin sahasında Ajax'ı konuk etti. Hollanda'da oynanan ilk maç 0-0 berabere biterken Berlin ekibi Almanya'ya avantajla dönmeyi başarmıştı. Mücadelenin ilk yarısında Union Berlin, Robin Knoche ile penaltıdan golü buldu. Devreye girmeden Alman ekibi, Josip Juranovic ile tekrar gol bularak ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarının başında ise Ajax, Mohammed Kudus ile karşılık verdi. Ancak Union Berlin maça ağırlığını koymaya devam etti ve Danilko Doekhi ile farkı tekrar 2'ye çıkardı. Ajax'ta Edson Velazquez 90. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Union Berlin, toplamda 3-1'lik skorla turu geçen taraf oldu.

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ROMA TUR BİLETİNİ KAPTI

Roma, sahasında Salzburg'u 2-0 yenerek tur atladı. Maçın 33. dakikasında Belotti ile öne geçen Roma, 40'da Dybala ile farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda skoru tutmayı başaran İtalyan ekibi, sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılmayı başardı.

SHAKHTAR PENALTILARLA GÜLDÜ

Roazhon Park'ta oynanan ve uzatmalara giden Rennes - Shakhtar Donetsk -maçının normal süresi 2-1 Rennes'in üstünlüğüyle sona erdi. Rennes'in gollerini 82. dakikada Karl Ekambi ve 106. dakikada Ibrahim Salah kaydetti. Shakhtar'ın golünü 119. dakikada Belocian (K.K) attı. İlk maçı Shakhtar'ın 2-1 kazanması sebebiyle mücadele penaltılara gitti. Penaltı atışlarında Shakhtar, Rennes'i 5-4 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı.

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SPORTING HATA YAPMADI

Sporting, Midtjylland ile kozlarını paylaştı. MCH Arena'da oynanan maçı Sporting 4-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti ve tur biletini getiren golleri 21. dakikada Coates, 50 ile 77. dakikalarda Pote ve 85. dakikada Gartenmann (K.K) kaydetti. Kritik maçta Midtjylland'da Da Silva, 36 ve 38. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucu kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

SEVILLA TUR ATLADI

Gecenin bir diğer maçında PSV ile Sevilla karşı karşıya geldi. Phillips Stadion'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 77. dakikada Luuk de Jong ve 90+5'te Fabio Silva'nın golleriyle 2-0 kazandı. Ancak sahasındaki ilk mücadeleden 3-0 galip ayrılan Endülüs ekibi, adını son 16 turuna yazdırmasını bildi.

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KALECİYE SALDIRDIĞINA PİŞMAN OLDU

Bir PSV taraftarı, maçta son düdükten sonra sahaya girerek Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldırdı. Saldırıya uğrayan Sevilla’nın 34 yaşındaki 1.94 boyundaki Sırp kalecisi, kendisine vurmaya çalışan taraftarı adeta etkisiz hale getirdi. Ardından sahaya giren güvenlik görevlileri saldırganı saha dışına çıkardı.

Saldırgan taraftarın darbesine rağmen yıkılmayan deneyimli kaleci, kendisine saldıran holiganı yere düşürdü. İki takımın futbolcuları, taraftarı kalecinin elinden adeta zor kurtardı.

Maçın ardından yaşanan olayla ilgili konuşan Marko Dmitrovic, "Bana vurdu, kendimi savunmak zorundaydım. Hayatımda hiç kavga etmedim diyebilirim, ama ben de ona vurmak istedim. Kendimi nasıl savunacağımı biliyorum" açıklamasını yaptı.