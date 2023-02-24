Devrim sezonunda tarihi mücadelemiz sürüyor

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Bugünkü kuraya girebilseydi de kalan 16 ekibin en değerli altıncısı olacaktı. Yani dün aslında St-Jacob Park’a favori olarak çıkmıştı, bugün de kura şansı biraz yanında olsa daha ilerilere gidebilecek kapasitedeydi kesinlikle Trabzon. Ancak dün maalesef birçok şanssızlık, bir-iki de Mateu Lahoz hatası pahalıya patladı temsilcimize.

TÜM ŞANSSIZLIKLARI YAŞADI

Bordo mavililer bu eşleşmenin 180 dakikası boyunca Türk futbolunu çok iyi temsil etti. Olumlu ve iştahlı bir futbol oynadı. Rakibinden çok daha fazla pozisyon üretti. Dün maalesef bir penaltı kaçtı. Denswil ve Umut’un golleri ofsayta takıldı. Bence Maxi Gomez’in iptal edilen penaltısında da Hitz’in sol ayağıyla bir darbesi vardı, monitör başındaki Gil Manzano’nun müdahale etmesini gerektirecek netlikte değildi pozisyon. Umut Bozok’un bir de direğe takıldığı an var. Yani gerçekten de Trabzonspor, Basel’de yaşayabileceği tüm şanssızlıkları yaşadı dün.

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10. SIRA GERÇEKÇİ BİR HEDEF

Malumunuz 2024-25 yılı itibariyle Avrupa kupaları bir devrim yaşıyor, 36’lı grup aşaması hayatımıza giriyor. Devler Ligi’nin bu tarihi sezonunda Süper Lig şampiyonunun da gruplarda doğrudan yer alması için kıyasıya bir yarış içindeyiz. 10’uncu basamak için yarıştığımız ülkelerden 34 puanlı Avusturya ve 32,375 puanlı Sırbistan dün gece Avrupa defterini kapadılar. 29,675 puanlı İsviçre’nin de kalan son temsilcisi Basel... 31,5 puanlı Türkiye ise bugünkü kuraya tam üç takımla giriyor.

13 PUAN TOPLAMAMIZ GEREK

Halen onuncu basamakta bulunan 34 puanlı Avusturya’yı geçmemiz için kalan turlarda 13 puan toplamamız gerek. Bu da kabaca 6 buçuk galibiyet demek. Üstelik Avrupa Ligi’nde her turun birer bonus puanı da söz konusu. Yani bence 10’uncu basamak bu sezon Türk futbolu için son derece gerçekçi bir hedef. Bir ara 21’inci basamağa kadar düştüğümüz Avrupa sıralamasında tekrar ilk 10’dan bahsedebiliyor oluşumuz güzel bir gelişme. Umarım Mart’tan itibaren tüm takımlarımız Avrupa’da aynı ciddiyet ve bilinçle ülke futbolunu temsil eder ve sezonu ilk 10’da bitiririz.