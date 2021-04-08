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Spor Arena
Haber Giriş: 08.04.2021 - 10:47 | Son Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı! Gecenin sürpriz Slavia Prag'tan geldi

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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı! Gecenin sürpriz Slavia Prag'tan geldi

Avrupa futbolunun iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı. Gecenin en büyük sürprizini, deplasmanda Arsenal ile berabere kalarak Slavia Prag elde etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları, oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı.

Çeyrek finalin en önemli eşleşmesi olarak kabul edilen Ajax-Roma mücadelesinde konuk ekip kritik bir zafer kazandı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ev sahibi Ajax Davy Klaassen'in 39. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, Roma 57. dakikada Lorenzo Pellegrini'nin ayağından gelen golle skoru dengeledi Konuk ekibe galibiyeti getiren golü ise, 87. dakikada Roger kaydetti.

Ajax, 53. dakikada Dusan Tadic'in ayağından bir de penaltı kaçırdı.

UEFA Avrupa Liginde çeyrek final ilk maçları oynandı Gecenin sürpriz Slavia Pragtan geldi

UNITED NET SKORLA KAZANDI

Diğer mücadelelerde Villarreal, deplasmanda Dinamo Zagreb'i 44. dakikada Gerard Moreno'nun penaltıdan kaydettiği gole 1-0 mağlup ederken, Manchester United da Granada'yı Rashford'un 31 ve Bruno Fernandes'in 90. dakikadaki golleriyle 2-0 yenmeyi başardı.

UEFA Avrupa Liginde çeyrek final ilk maçları oynandı Gecenin sürpriz Slavia Pragtan geldi

GECENİN SÜRPRİZİ SLAVIA PRAG'TAN

Gecenin en sürpriz skoru ise İngiltere'den geldi. Çekya ekibi Slavia Prag, deplasmanda Arsenal ile 1-1 berabere kalarak avantajlı bir skor elde etti. Nicolas Pepe'nin 86. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, 90+3. dakikada Tomas Holes'in golüne engel olamadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş maçları 15 Nisan Perşembe akşamı oynanacak.

UEFA Avrupa Liginde çeyrek final ilk maçları oynandı Gecenin sürpriz Slavia Pragtan geldi

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