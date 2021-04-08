UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı! Gecenin sürpriz Slavia Prag'tan geldi

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları, oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı.

Çeyrek finalin en önemli eşleşmesi olarak kabul edilen Ajax-Roma mücadelesinde konuk ekip kritik bir zafer kazandı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ev sahibi Ajax Davy Klaassen'in 39. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, Roma 57. dakikada Lorenzo Pellegrini'nin ayağından gelen golle skoru dengeledi Konuk ekibe galibiyeti getiren golü ise, 87. dakikada Roger kaydetti.

Ajax, 53. dakikada Dusan Tadic'in ayağından bir de penaltı kaçırdı.

UNITED NET SKORLA KAZANDI

Diğer mücadelelerde Villarreal, deplasmanda Dinamo Zagreb'i 44. dakikada Gerard Moreno'nun penaltıdan kaydettiği gole 1-0 mağlup ederken, Manchester United da Granada'yı Rashford'un 31 ve Bruno Fernandes'in 90. dakikadaki golleriyle 2-0 yenmeyi başardı.

GECENİN SÜRPRİZİ SLAVIA PRAG'TAN

Gecenin en sürpriz skoru ise İngiltere'den geldi. Çekya ekibi Slavia Prag, deplasmanda Arsenal ile 1-1 berabere kalarak avantajlı bir skor elde etti. Nicolas Pepe'nin 86. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, 90+3. dakikada Tomas Holes'in golüne engel olamadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş maçları 15 Nisan Perşembe akşamı oynanacak.

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