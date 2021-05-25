UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman? İşte Manchester United Villarreal maçının tarihi

UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu kupası, oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. Finalde İspanya'nın Villarreal ve İngiltere'nin Manchester United takımları, Polonya'daki Gdansk Stadı'nda kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek. İşte, Manchester United Villarreal maçının tarihi...

UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu finalinde İspanya'nın Villarreal ve İngiltere'nin Manchester United takımları, yarın TSİ 22.00'de Polonya'daki Gdansk Stadı'nda kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek.

Müsabakayı, Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports Haber kanalından canlı yayımlanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karşılaşmayı stadyum kapasitesinin yüzde 25'ine denk gelen 9 bin 500 taraftar, tribünlerden takip edebilecek.

Finalde takımların her biri, maçın normal süresi boyunca 5 oyuncu değişikliği hakkı kullanabilecek. Finalin uzatmalara gitmesi halinde takımlara fazladan birer oyuncu değiştirme hakkı daha verilecek.

EMERY REKOR PEŞİNDE

UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı teknik direktörü unvanını Giovanni Trapattoni ile paylaşan Villarreal'in çalıştırıcısı Unai Emery, 2021 finalini de kazanması halinde 4 şampiyonlukla rekor kıracak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı kupasını en çok kazanan teknik adamlar, İtalyan Trapattoni ve İspanyol Emery oldu.

Trapattoni, 1977 ve 1993'te Juventus, 1991'de de Inter ile kupaya uzandı. Emery ise Sevilla'nın başında üst üste 3 kez (2014, 2015, 2016) Avrupa Ligi'ni kazandı.

49 yaşındaki Emery, turnuvadaki 4. finaline, Arsenal'ın başında olduğu 2019'da çıktı. Fakat Maurizio Sarri'nin çalıştırdığı Chelsea, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Üç İspanyol teknik adam, kupayı ikişer kez kaldırma başarısı gösterdi. Real Madrid ile 1985 ve 1986'da Luis Molowny, Sevilla ile 2006 ve 2007'de Juande Ramos, 2004'te Valencia ve 2013'te Chelsea ile Rafael Benitez, şampiyonluğa ulaşmayı başardı.