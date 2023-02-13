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Udinese depremzedelere yardım için formalarını satışa çıkardı

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#Tolgay Arslan#Udinese#İtalya Serie A
Udinese depremzedelere yardım için formalarını satışa çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 12:18

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese, depremzedelere destek olmak için Sassuolo ile oynanan maçta giyilen formaları satışa çıkardı.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlara ulusal ve uluslararası yardımlar gelmeye devam ediyor.

Tolgay Arslan'ın formasını giydiği İtalyan temsilcisi Udinese de Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için dün Sassuolo ile oynanan müsabakada futbolcularının giydiği ve sonrasında imzaladığı formaları açık artırmayla satışa çıkardı.

18 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'e kadar sürecek satışta elde edilen gelirler bir yardım vakfına bağışlanacak.

Udinese, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla, tüm taraftarlarının açık artırmaya geniş katılım sağlamalarını istedi.

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#Tolgay Arslan#Udinese#İtalya Serie A

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