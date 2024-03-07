×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Üçüncülük yarışında iç sahada oynama avantajı Beşiktaş'ta!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Süper Lig#Trabzonspor
Üçüncülük yarışında iç sahada oynama avantajı Beşiktaşta
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 07:00

Süper Lig'de üçüncülük yarışı devam ederken Beşiktaş iç saha avantajına güveniyor.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’de 29. haftaya 46’şar puanla 3. ve 4. sırada giren Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki 3.’lük yarışında fikstür avantajı siyah beyazlı takımdan yana.

Geri kalan 10 maçın 5’ini deplasmanda oynayacak olan Kartal, sadece 2 kez (Gaziantep ve Alanya) İstanbul dışına çıkacak, RAMS Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarını rakip statlarda yapacak.

Trabzonspor, 1 deplasman daha az oynayacak olmasına karşın 4 maçta Trabzon dışına (Konya, Kayseri, Samsun, Başakşehir) çıkacak.

Gözden KaçmasınTrabzonspor - Fenerbahçe maçı için seyirci kararıTrabzonspor - Fenerbahçe maçı için seyirci kararı!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Süper Lig#Trabzonspor

BAKMADAN GEÇME!