Üçüncülük yarışında iç sahada oynama avantajı Beşiktaş'ta!

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Trendyol Süper Lig’de 29. haftaya 46’şar puanla 3. ve 4. sırada giren Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki 3.’lük yarışında fikstür avantajı siyah beyazlı takımdan yana.

Geri kalan 10 maçın 5’ini deplasmanda oynayacak olan Kartal, sadece 2 kez (Gaziantep ve Alanya) İstanbul dışına çıkacak, RAMS Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarını rakip statlarda yapacak.

Trabzonspor, 1 deplasman daha az oynayacak olmasına karşın 4 maçta Trabzon dışına (Konya, Kayseri, Samsun, Başakşehir) çıkacak.