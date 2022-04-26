Uçak kazasında ölen Emiliano Sala davasında Cardiff City'den şoke eden tazminat talebi! 95 milyon Euro...

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Emiliano Sala, 2018/19 sezonunun devre arasında Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'tan o dönem İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'ye transfer olmuştu. Kulüplerin anlaşması sonucu yeni takımına katılmak için Fransa'dan Galler'e gitmesi gereken Sala, menajerinin ayarladığı özel uçağa bindi. 21 Ocak günü, Sala'nın tek başına bindiği The Piper Malibu model uçak Manş Denizi'ne düşmüş ve Arjantinli futbolcu 28 yaşında hayatını kaybetmişti.

SALA'NIN NAAŞI BULUNDU, PİLOTUNKİ BULUNAMADI

Nantes - Cardif arasında uçan Emiliano Sala'nın uçağında pilot dışında mürettebar yoktu. Dünyayı yasa boğan kazadan 18 gün sonra Emiliano Sala'nın cansız bedenine ulaşıldı ancak pilot David Ibbotson'un bedeni bulunamadı.

BONSERVİS DAVASI CAS'LIK OLDU

Cardif City, Sala'nın ölümünün hemen sonrasında yaptığı açıklamada Nantes'a anlaşılan bonservis bedelinin verileceğini, Sala ile anlaşılan yıllık maaşın ise ailesine ödeneceğini duyurmuştu. Ancak golcü oyuncu boşluğunu Sala ile doldurmayı planlayan Galler ekibi, trajedik olayın ardından sezon snu küme düşmüş ve Premier Lig'in yüksek gelirinden mahrum kalmıştı.

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Cardiff City daha sonra Sala'nın bonservisini ödemeyeceğini duyurdu. FIFA'nın ve FIFPro'nun yaptırım baskılarına rağmen kulüp geri adım atmadı. Konu şu anda Nantes - Cardiff City ve Sala'nın ailesi üçgeninde Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde(CAS) görüşülmeye devam ediyor.

KAZA DAVASINDA ORGANİZATÖR SUÇLU BULUNMUŞTU

Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği kazanın soruşturması ve devamındaki mahkemede hayatını kaybeden pilot David Ibbotson'un gece uçuş eğitimini tamamlamadığı ve uçağın ticari uçuşlar için gerekli lisansa sahip olmadığı ortaya çıkmıştı.

Gözden Kaçmasın Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği uçağın pilotundan şoke eden teklif Haberi görüntüle

Uçuşu organize etmek için Sala'nın menajeri ve ekibinin ilk olarak 67 yaşındaki pilot David Henderson ile görüştüğü ancak Henderson'ın eşiyle Paris'te olması sebebiyle uçuşu gerçekleştiremediği belirtilmişti. Buna karşın uçuşu organize eden Henderson'ın görevlendirdiği Ibbotson'ın gece uçuş yapma ve ticari pilotluk lisansının bulunmamasına rağmen uçuşu gerçekleştirdiği kaydedilmişti. Henderson'ın Ibbotson'ı görevlendirirken 'Nantes'ta 3 gün geçirmek ister misin?' şeklinde soru sorduğu da kayıtlara yansımıştı.

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Mahkeme sonucunda pilot ve uçuş organizatörü David Henderson 10'a 2 oy çokluğuyla suçlu bulunmuştu.

CARDIFF CITY'DEN ŞOKE EDEN İSTEK: 95 MİLYON EURO

Sala'nın transfer için uçarken kaza geçirip hayatını kaybettiği kulüp olan Cardiff City, bonservis ödeme ve maaş ödemesiyle ilgili CAS'ta devam eden davanın duruşmasında Nantes'tan şoke eden bir talepte bulundu.

Galler ekibi, kazanın olduğu gün Sala'nın Premier Lig'de oynama izninin bulunmadığını, sözleşmeye rağmen resmi izni alıp almayacağının bilinemeyeceğini iddia etti. Bunun yanı sıra o dönem Premier Lig'de oynayan ve golcü problemini Sala ile çözmek isterken yaşanan kaza sonrası gol yollarında sıkıntısı devam edince küme düşmekten kurtulamayan kulübün maddi zararının da büyük olduğu vurgulandı.

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Şu anda Championship'te kalma mücadelesi veren Galler ekibi, bütün bu zararları göze alarak Nantes'tan 95 milyon Euro tazminat talep etti.

DAYANAK NOKTASI: CARLOS TEVEZ

Cardiff City'nin 95 milyon euroluk tazminat talebinde 2007 yılında West Ham United'ın Carlos Tevez ve Javier Mascherano transferlerinde üç taraflı sahiplik yasağını çiğnemesi ve sezon sonunda küme düşen Sheffield United'ın dava açarak West Ham'a ceza aldırmasına dayandırdığı belirtildi.

2007 yılındaki davada Sheffiele United'a birkaç Premier Lig kulübü daha katılmış ve West Ham'ı şikayet etmişti ancak Londra ekibine 5.5 milyon pound ceza verilmiş ve ligden düşen takımların kaderi değişmemişti.

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Kulüp kaynaklarına göre Cardiff City, elindeki savın o dönemkinden daha iyi olduğuna güveniyor ve Nantes'tan tazminat alabileceğini düşünüyor.