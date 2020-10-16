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HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriSon Dakika | Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği uçağın pilotundan şoke eden teklif
GeriDiğer Son Dakika | Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği uçağın pilotundan şoke eden teklif
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Haber Giriş: 16 Ekim 2020 - 10:39 | 

Son Dakika | Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği uçağın pilotundan şoke eden teklif

Nantes forması giyen Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği uçak kazası spor dünyasını yasa boğmuştu. Emiliano Sala'nın cenaze töreninin ardından kuzen Martin Gatti'den tüyler ürperten bir iddia ortaya atarak Arjantinli futbolcunun öldürüldüğünü, bunun bir uçak kazası olmadığını ifade etmişti. Düşen uçakla ilgili farklı söylentiler ortaya atılırken olay gününe ait şoke eden bir rapor yayınlandı.

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2019 ara transfer döneminde Nantes'dan Cardiff City'ye 15 milyon sterline transfer olan Emiliano Sala, yeni takımıyla bir araya gelmek için uçakla Galler'e doğru yola çıkmıştı.

2MANŞTA KAYBOLDU
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MANŞ'TA KAYBOLDU

Pilot Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kayboldu ve 3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri belirlendi. 6 Şubat'ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala'ya ait olduğu tespit edildi.

3SALANIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
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SALA'NIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan çalışmalar sonucunda uçağın enkazına ulaşılmış, 28 yaşındaki Arjantinli oyuncunun bedeni bulunurken, 59 yaşındaki pilota dair bir ize rastlanılmamıştı.

4GECE TEHLİKESİ
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GECE TEHLİKESİ

Havacılık Mühendisi Jorge Polanco, Arjantin basınından TyC Sports'a verdiği demeçte Manş Denizi'nde kış ayında gece yolculuğunun tehlikesinden şöyle bahsediyordu:

5TAM BİR ÇILGINLIK
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TAM BİR ÇILGINLIK

"Kötü havada, geceleyin Manş Denizi üzerinden tek motorlu bir araçla geçmek tam bir çılgınlık. The Piper Malibu mükemmel bir tek motorlu, yedi kişi kapasiteli hava aracı. "

6BÜYÜK ŞÜPHE: GECE UÇUŞU BENİ ŞAŞIRTTI
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BÜYÜK ŞÜPHE: GECE UÇUŞU BENİ ŞAŞIRTTI

"Öte yandan bu uçuşun gece vakti yapılması beni şaşırttı. Avrupa'da bu tarihlerde kış mevsimi var. Manş Denizi'nde bu mevsimde gece uçmak, Antartika üzerinde bu kadar küçük bir uçakla havalanmaktan farksız bir durum. Buzlanmadan dolayı gerçekleşen hasar sonucunda motor durmuş olabilir. Bence bununla alakalı bir durum meydana geldi."

7YENİ DETAYLAR PAYLAŞILDI: PİLOTUN ŞOK TEKLİFİ
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YENİ DETAYLAR PAYLAŞILDI: PİLOTUN ŞOK TEKLİFİ

Arjantinli golcü Emiliano Sala'nın trajik uçak kazasındaki ölümünün ardından gerçekleşen soruşturmada yeni detaylar bu sabaha karşı paylaşıldı. İngiliz Sivil Havacılık İdaresi kazaya sebep olan kişiyle ilgili isim açıkladı.

8HENDERSON KULLANMALIYDI
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HENDERSON KULLANMALIYDI

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada uçağı aslında uçurması gereken kişi olan David Henderson isimli pilotun suçlu ilan edildiği belirtildi.

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Yapılan soruşturma neticesinde olay günü kendisinin yerine David Ibbotson isimli pilotu geçiren Henderson'un bu hareketi "ihmalkar bir tavırla hareket ederek sivil havacılığa ait bir uçağın ticari amaçla kullanılması" olarak değerlendirildi.

10NANTESTA BİR HAFTA SONU GEÇİRMEK İSTER MİSİN
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NANTES'TA BİR HAFTA SONU GEÇİRMEK İSTER MİSİN

Olay günü David Henderson isimli pilotun, Sala'nın içinde olduğu David Ibbotson isimli pilota görev değişikliği teklifi yaparak "Nantes'ta bir hafta sonu geçirmek ister misin?" sözlerini kullandığı ortaya çıktı.

11SONRADAN ORTAYA ÇIKTI
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SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Konunun en trajik kısmı Henderson'un yerine geçen Ibbotsun'un gece uçak uçurma yetkisinin olmadığının sonradan ortaya çıkması oldu.

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21 Ocak 2019'da Emiliano Sala'yı taşıyan uçakta pilot dışında mürettebat olmadığı, 8 Şubat'ta Sala'nın cesedi bulunmuştu ancak pilot David Ibbotson'un cansız bedenine hala rastlanamadı.

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Olayın gerçekleştiği dönem Sala'nın ailesi yeniden araştırma yapılması gerektiğini ifade ederek, "Mahkemeler bunu araştırsın. Bu böyle bitemez. Olay 'Uçak düştü, iki kişi öldü.' şeklinde yorumlanmamalı." demişti.

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Nantes taraftarları Sala'yı unutmadı!

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