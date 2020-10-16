Son Dakika | Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği uçağın pilotundan şoke eden teklif

BÜYÜK ŞÜPHE: GECE UÇUŞU BENİ ŞAŞIRTTI "Öte yandan bu uçuşun gece vakti yapılması beni şaşırttı. Avrupa'da bu tarihlerde kış mevsimi var. Manş Denizi'nde bu mevsimde gece uçmak, Antartika üzerinde bu kadar küçük bir uçakla havalanmaktan farksız bir durum. Buzlanmadan dolayı gerçekleşen hasar sonucunda motor durmuş olabilir. Bence bununla alakalı bir durum meydana geldi."