Son Dakika | Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği uçağın pilotundan şoke eden teklif
Nantes forması giyen Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği uçak kazası spor dünyasını yasa boğmuştu. Emiliano Sala'nın cenaze töreninin ardından kuzen Martin Gatti'den tüyler ürperten bir iddia ortaya atarak Arjantinli futbolcunun öldürüldüğünü, bunun bir uçak kazası olmadığını ifade etmişti. Düşen uçakla ilgili farklı söylentiler ortaya atılırken olay gününe ait şoke eden bir rapor yayınlandı.
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2019 ara transfer döneminde Nantes'dan Cardiff City'ye 15 milyon sterline transfer olan Emiliano Sala, yeni takımıyla bir araya gelmek için uçakla Galler'e doğru yola çıkmıştı.
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MANŞ'TA KAYBOLDU
Pilot Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kayboldu ve 3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri belirlendi. 6 Şubat'ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala'ya ait olduğu tespit edildi.
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SALA'NIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Yapılan çalışmalar sonucunda uçağın enkazına ulaşılmış, 28 yaşındaki Arjantinli oyuncunun bedeni bulunurken, 59 yaşındaki pilota dair bir ize rastlanılmamıştı.
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GECE TEHLİKESİ
Havacılık Mühendisi Jorge Polanco, Arjantin basınından TyC Sports'a verdiği demeçte Manş Denizi'nde kış ayında gece yolculuğunun tehlikesinden şöyle bahsediyordu:
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TAM BİR ÇILGINLIK
"Kötü havada, geceleyin Manş Denizi üzerinden tek motorlu bir araçla geçmek tam bir çılgınlık. The Piper Malibu mükemmel bir tek motorlu, yedi kişi kapasiteli hava aracı. "
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BÜYÜK ŞÜPHE: GECE UÇUŞU BENİ ŞAŞIRTTI
"Öte yandan bu uçuşun gece vakti yapılması beni şaşırttı. Avrupa'da bu tarihlerde kış mevsimi var. Manş Denizi'nde bu mevsimde gece uçmak, Antartika üzerinde bu kadar küçük bir uçakla havalanmaktan farksız bir durum. Buzlanmadan dolayı gerçekleşen hasar sonucunda motor durmuş olabilir. Bence bununla alakalı bir durum meydana geldi."
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YENİ DETAYLAR PAYLAŞILDI: PİLOTUN ŞOK TEKLİFİ
Arjantinli golcü Emiliano Sala'nın trajik uçak kazasındaki ölümünün ardından gerçekleşen soruşturmada yeni detaylar bu sabaha karşı paylaşıldı. İngiliz Sivil Havacılık İdaresi kazaya sebep olan kişiyle ilgili isim açıkladı.
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HENDERSON KULLANMALIYDI
İngiliz Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada uçağı aslında uçurması gereken kişi olan David Henderson isimli pilotun suçlu ilan edildiği belirtildi.
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Yapılan soruşturma neticesinde olay günü kendisinin yerine David Ibbotson isimli pilotu geçiren Henderson'un bu hareketi "ihmalkar bir tavırla hareket ederek sivil havacılığa ait bir uçağın ticari amaçla kullanılması" olarak değerlendirildi.
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NANTES'TA BİR HAFTA SONU GEÇİRMEK İSTER MİSİN
Olay günü David Henderson isimli pilotun, Sala'nın içinde olduğu David Ibbotson isimli pilota görev değişikliği teklifi yaparak "Nantes'ta bir hafta sonu geçirmek ister misin?" sözlerini kullandığı ortaya çıktı.
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SONRADAN ORTAYA ÇIKTI
Konunun en trajik kısmı Henderson'un yerine geçen Ibbotsun'un gece uçak uçurma yetkisinin olmadığının sonradan ortaya çıkması oldu.
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21 Ocak 2019'da Emiliano Sala'yı taşıyan uçakta pilot dışında mürettebat olmadığı, 8 Şubat'ta Sala'nın cesedi bulunmuştu ancak pilot David Ibbotson'un cansız bedenine hala rastlanamadı.
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Olayın gerçekleştiği dönem Sala'nın ailesi yeniden araştırma yapılması gerektiğini ifade ederek, "Mahkemeler bunu araştırsın. Bu böyle bitemez. Olay 'Uçak düştü, iki kişi öldü.' şeklinde yorumlanmamalı." demişti.