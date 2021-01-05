Uçağa binmeden maaş dopingi! Beşiktaşlı futbolcuların yüzü güldü

Siyah beyazlı yönetim, Kayseri yolculuğu öncesi futbolculara, “Kasım ayı maaşlarınız banka hesaplarınıza yatırıldı” duyurusu yaptı. Bu açıklama oyuncuların moralini yükseltirken, aralık ayı maaşlarının da kısa sürede ödeneceği bildirildi.

Deplasmanda karşılaştığı HES Kablo Kayserispor’u 2-0 yenerek liderliğe yükselen Beşiktaş’ta yönetimin Kayseri yolculuğu öncesi uçağa binmeden açıkladığı, “Kasım ayı maaşlarınız banka hesaplarınıza yatırıldı” duyurusunun futbolcularda doping etkisi yarattığı belirtildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler ödemeler konusunda titiz davrandıklarını belirterek, aralık ayı maaşlarının da mümkün olan en kısa sürede futbolcuların banka hesaplarına yatırılacağını söylediler. Öte yandan Karagümrük Kulübü, Trabzonspor ile oynadıkları lig maçı için Vodafone Park’ı kendilerine tahsis eden Beşiktaş Kulübü’ne teşekkür mesajı yayınladı.

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