U19 Ligi maçı oynanmadı

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Türkiye Futbol Federasyonu U19 liginde mücadele veren Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor arasındaki maç oynanamadı.

Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanması gereken maç ile ilgili olarak her iki takım oyuncuları, hakemler ve gözlemci sahaya geldi. Saha görevlilerine haber verilmemesi ve sahanın hazır olmamasının yanı sıra başka etkinliklerin yapılıyor olması nedeniyle müsabaka oynanamadı.

Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor arasındaki U19 ligi maçına dair son kararı Futbol Federasyonu verecek.