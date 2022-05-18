U19 Gelişim Ligi'ndeki derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2 golle geçti

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Fenerbahçe ile Galatasaray'ın U19 takımları, Gelişim Ligi 28. hafta erteleme karşılaşmasında Ülker Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı kazanan ilk yarıda bulduğu gollerle Galatasaray olurken liderliğini perçinledi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Emirhan Kayar ve 39. dakikada Taha Aydınlı kaydetti.

Fenerbahçe'nin tek golü ise 74. dakikada Umut Yaşar Keçeci'den geldi.

Öte yandan mücadeleyi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Galatasaraylı Arda Turan da tribünden takip etti.

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İLK MAÇI F.BAHÇE KAZANDI

İki takım arasında Florya Metin Oktay Tesislerinde oynanan ilk maçı sarı lacivertliler, 4-1 kazanmıştı.

LİGDE LİDER GALATASARAY

U19 Gelişim Ligi'nde 33 maçta 25 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Galatasaray, 79 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

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33 maçta 73 puanla 2. sırada bulunan Beşiktaş'ın 22 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyeti bulunuyor.

Ligde 3. sırada yer alan Trabzonspor ise 34 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe ise 33 maçta 20 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE U19 - GALATASARAY U19 11'LER:

Fenerbahçe U19: Osman Ertuğrul Çetin, Alper İnce, Bora Çuha, Emir Ortakaya, Çağtay Kurukalıp, Yusuf Kocatürk, Muhammet İmre, Erkan Arda Çağdaş, Ruhan Arda Aksoy, Jinho Jo, Arda Okan Kurtalan.

Galatasaray U19: Jankat Yılmaz, Yusuf Erdem Gümüş, Emir Tintiş, Mehmet Aslanboğa, Umut Erdem, Taha Aydınlı, Emirhan Kayar, Zeki Mert Saki, Özgür Baran Aksaka, Beknaz Almazbekov, Hamza Akman.