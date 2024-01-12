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Tyler Boyd, Beşiktaş'ı CAS'a şikayet etti! 1.6 milyon euro...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Tyler Boyd#Transfer
Tyler Boyd, Beşiktaşı CASa şikayet etti 1.6 milyon euro...
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 07:00

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Tyler Boyd, alacakları ödenmediği iddiasıyla CAS’a (Spor Tahkim Mahkemesi) başvurdu. ABD’li futbolcu davayı kazanırsa 1.6 milyon Euro alacak.

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Beşiktaş, 2019’da 2.4 milyon Euro’ya satın aldığı Boyd’dan beklediği verimi alamamış; oyuncu siyah beyazlı kulüpten ayrıldığı 2022 yılına dek sadece 35 maçta forma giyebilmişti. Boyd halen kariyerini ABD’de Nashville takımında sürdürüyor.

ABD'li futbolcu, alacaklarını ödemediği gerekçesiyle Beşiktaş'ı CAS'A şikayet etti. Boyd davayı kazanırsa 1.6 milyon euro alacak.

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde de 2019-20 sezonunda siyah beyazlı formayı giyen Victor Ruiz’e CAS kararı gereğince 2 milyon 728 bin Euro ödemişti. Siyah beyazlı kulüp, yapılan bu ödeme sayesinde transfer yasağının önüne geçildiğini açıkladı.

ONANA İÇİN İKİ ŞART

Öte yandan Marsilya Başkanı Pablo Longoria, Beşiktaş’tan kiraladıkları Jean Onana’nın maçların yüzde 50’sinde oynaması veya takımın Şampiyonlar Ligi bileti alması halinde 4.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunun devreye gireceğini söyledi.

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#Beşiktaş#Tyler Boyd#Transfer

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