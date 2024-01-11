Beşiktaş'tan Victor Ruiz'e 2 milyon 728 bin euro ödeme! Uyuşmazlık dosyası kapandı...

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Beşiktaş, eski futbolcusu Victor Ruiz’e 2 milyon 728 bin 838 euroluk ödeme yaptığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan bildiride, “Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Victor Ruiz Torre arasında 7 Ağustos 2019 tarihinde imzalanan, 31 Mayıs 2022 bitiş tarihli sözleşme çerçevesinde, oyuncunun 489 bin Euro tutarındaki ücretinin süresinde ödenmemesi nedeniyle oyuncu sözleşmesini 15 Temmuz 2020 tarihinde tek taraflı olarak feshetmiştir. 22 Aralık 2023 tarihinde şirketimizce KAP'ta açıklandığı üzere, taraflar arasındaki uyuşmazlığa ilişkin olarak Spor Tahkim Mahkemesi (Court of Arbitration for Sport “CAS”) tarafından 20 Aralık 2023 tarihinde verilen karara göre ise, şirketimizin Victor Ruiz Torre’ye bakiye ücret ve fesih tazminatını yıllık 5% faizi ile ödemesine karar verilmiştir. Kulübümüz bu doğrultuda; futbolcunun bakiye alacağı kapsamında 270 bin Euro ve vade tarihlerinden ödeme tarihine kadar işleyen yıllık yüzde 5 faizini, fesih tazminatı kapsamında ise 2 milyon 48 bin 538,93 Euro ve bu tazminat tutarına 22 Temmuz 2020 tarihinden ödeme tarihine kadar işleyen yıllık yüzde 5 faizini, yargılama gideri kapsamında 6 bin CHF ile birlikte; toplamda 2 milyon 728 bin 838 Euro ödeyerek uyuşmazlık dosyasını kapatmış ve olası bir transfer yasağının önüne geçmiştir” denildi.

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Beşiktaş'a 7 Ağustos 2019 tarihinde transfer olan İspanyol futbolcu, 31 Ağustos 2020 tarihinde Real Betis'e transfer olmuştu. Ruiz, siyah - beyazlı formayla 26 maça çıkmış ve 1 asist yapmıştı.

AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, Victor Ruiz davasıyla ilgili "CAS'taki son dava, Victor Ruiz'in pandemi döneminde hiçbir görüşme yapmadan liglerin tatil olduğu ve durumların belirsiz olduğu sıkıntılı günlerde kontratını feshederek gitmesi ile oluşmuştur. Kendisi dışında hiçbir oyuncumuzun başvurmadığı, haksız bir uygulama yapmıştır. Kulübümüzle olan yıllık sözleşmesi 1 milyon 800 bin avro olan bu oyuncu İspanya'da bir takımla 800 bin avroya anlaşmış olup CAS, 1 milyon avrodan 2 yıllık bedelin ödenmesini hükmetmiştir. Beşiktaş, onun yerine Wellinton transferini gerçekleştirmiş olup, bu oyuncu sadakatle 800 bin avroya oynamıştır. Ayrıca bu ödeme ile ilgili kaynak bankada blokedir ve yeni yönetimin bu meblağ için bir finansman yükü söz konusu değildir." ifadelerini kullanmıştı.

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