Turnuvanın favori ekibi Portekiz sahaya çıkıyor... Portekiz-Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Portekiz, H Grubu'ndaki ilk maçında Gana ile karşılaşacak. Dünya Kupası'nda Ronaldo'lu Portekiz bu akşam ilk grup maçı için sahada olacak. Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyerinde eksiklerden biri olan Dünya Kupası'nı kazanma hedefiyle Katar'daki turnuvada boy gösterecek. İşte, Portekiz-Gana maçı hakkında bilgiler...

Portekiz-Gana maçı bu akşam Stadyum 974'te TSİ 19.00'da başlayacak. Mücadelede, ABD'li hakem Ismail Elfath düdük çalacak. Portekiz-Gana maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Danilo, Ruben Dias, Guerreiro, Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otavio, Felix, Cristiano Ronaldo.

Gana: Ati Zigi, Seidu, Djiku, Salisu, Amartey, Rahman, Partey, Abdul Samed; Kudus, Inaki Williams, Andre Ayew

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TURNUVA ÖNCESİNE RONALDO'NUN AÇIKLAMALARI DAMGA VURDU

Turnuva öncesi Cristiano Ronaldo'nun röportajıyla çalkalandık. Manchester United'ı hem saha içi hem de saha dışında yerden yere vuran açıklamalar yaptı.

Devamında Bruno Fernandes'in Ronaldo'ya soyunma odasındaki tavırları gündem oldu. Portekiz'de sıkıntılar gitgide büyüyor derken önce Joao Mario ardından Bruno Fernandes kafamızda kurduğumuz her şeyi yalanladı. Aralarında hiçbir problemin olmadığı, sadece şakalaştıkları söylendi. Sonrasında Ronaldo fiziksel ve ruhsal olarak turnuvaya ne kadar hazır olduğundan bahsetti.

Ancak geçtiğimiz günlerde Portekizli yıldız, Kırmızı Şeytanlar'la yollarını ayırdı. Yaklaşık 20 milyon dolarlık alacağını kulüpte bıraktığı iddia edildi.

PORTEKİZ TURNUVAYA NASIL GELDİ?

Portekiz hem Türkiye'yi hem de Kuzey Makedonya'yı play-off'larda eleyip Katar vizesi almıştı.

Uluslar Ligi'nde ise İsviçre ve İspanya'ya kaybettiler ancak Dünya Kupası öncesi son provayı Nijerya'yı 4-0 yenerek yaptılar.

GANA'NIN 2022 DÜNYA KUPASI MACERASI

Güney Afrika'dan 1 gol fazla atıp Afrika Elemeleri G Grubu'nu zirvede tamamlayan Gana, sonrasında Nijerya'yı da penaltılarla eleyip Dünya Kupası'nda oynama hakkı elde etmişti.

GANA'NIN KADRO DURUMU

Takımda Mubarak Wakaso, Jeffrey Schlupp ve Jonathan Mensah dışında göze çarpan eksik yok. Hatta, Inaki Williams'ın Gana'yı seçmesi hücumdaki güçlerini bir kat daha artırdı.

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İKİ KARDEŞ İKİ FARKLI MİLLİ TAKIM

Athletic Bilbao'nun 28 yaşındaki golcüsü, Ganalı anne-babasının izinden gitti ve Gana Milli Takımı'nda oynamayı tercih etti. 2002'li kardeşi Nico Williams, Katar'da İspanya ile boy gösteriyor.