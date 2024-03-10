Türkiye'yi seçtiğini açıklayan Can Yılmaz Uzun, Almanya'yı sallamaya devam ediyor! EURO 2024'te sürpriz...

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Almanya Bundesliga 2'nin 25. haftasında Magdeburg ile Nürnberg karşı karşıya geldi. MDCC-Arena'da oynanan müsabaka, Nürnberg'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 80. dakikada Can Yılmaz Uzun kaydetti. Bu skorun ardından Nürnberg, puanını 36'ya yükseltti.

18 yaşındaki Can Yılmaz Uzun, attığı bu golle bir kez daha Almanya'nın gündemine oturdu.

104 DAKİKADA 1 GOL

Daha önce milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Uzun, bu sezon çıktığı 24 resmi maçta 16 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

Bu sezon 104 dakikada 1 gol ortalamasıyla oynayan genç futbolcu, performansıyla Almanya'yı adeta salladı.

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2005 doğumlu hücum oyuncusunun Almanya'yı tercih edebileceği konuşulurken, Uzun'un milli takım tercihi Türkiye olmuştu.

"KALBİMİN SESİNİ DİNLEDİM"

Genç futbolcu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Kalbimin sesini dinledim" diyerek Türkiye'yi seçtiğini duyurmuştu.

Can Uzun, daha önce Türkiye'nin U-17 ve U-18 takımlarında forma giymişti. Gösterdiği performans sonrası A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın Can Yılmaz Uzun'u EURO 2024 kadrosunda değerlendirebileceği iddia edildi.

ALMAN BASININA KARARININ GEREKÇELERİNİ ANLATTI

Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Can Uzun, Alman basınından Sky'a karar verme süreciyle ilgili bir röportaj verdi.

Sayın Uzun, kararınızı verdiniz ve gelecekte Türkiye A milli takımı için oynayacaksınız. Sonunda teraziyi Türkiye lehine çeviren neydi?

Kalbimin sesini dinledim. Böyle bir karar kulüp değiştirmek gibi bir kariyer kararı değil, kalpten verilen bir karar. Milli takımı hissetmeniz gerekir ve kalbim ve içgüdülerim bana Türkiye'nin benim için doğru seçim olduğunu söyledi.

SORU: Bize biraz bilgi verin – karar verme süreci nasıl geçti? Geçtiğimiz sonbaharda kararınızı tekrar ertelemiştiniz.

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Doğru. Düşünmek için biraz daha zaman istedim sadece. Son birkaç ay boyunca ailemle, kuzenlerimle, danışmanımla ve en yakın arkadaşlarımla bu konu hakkında çok konuştum ve onların fikirlerini de dinledim, ancak sonunda kalpten gelen, çok kişisel bir karar verdim; benim için çok iyi ve kesinlikle doğru hissettiren kendi kararım bu.

SORU: Kararınızda tamamen sportif kaygılar ne ölçüde rol oynadı?

Dediğim gibi, bu kalbimden gelen bir karardı ve hangi milli takımın bana şampiyonluklar kazanma veya daha iyi reklam anlaşmaları yapma şansı verebileceğine dair herhangi bir taktiksel değerlendirme yapmadım. Milli takımda yüreğinizle oynarsınız – bu şan ve şerefle ilgilidir. Kendi memleketinizde bir futbol efsanesi olmaktan daha büyük bir şey yoktur. Elimden gelen her şeyi yapacağım ve Türkiye için gururla oynayacağım. Avrupa Futbol Şampiyonası 2032 Türkiye'de gerçekleşecek ve biz olağanüstü yeteneklere sahip güçlü bir jenerasyonuz, Avrupa Futbol Şampiyonası 2032'ye kadar her turnuva benim için bir onur ve mükemmel bir hazırlık.

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SORU: Görünüşe göre Türkiye için büyük planlarınız var?

Büyük işler başarmak için kesinlikle elimden gelen her şeyi yapacağım.

SORU: Sizin gibi Regensburg doğumlu olan en yakın arkadaşınız Kenan Yıldız’la ileride birlikte gol atabilmenin de etkisi oldu mu? Türkiye'de 2005 yılı doğumlu yeni bir altın jenerasyondan bahsediliyor – Can Yılmaz Uzun, Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi olağanüstü yetenekler.

(gülüyor) Bu da bir bonus tabii ki. Kenan benim çocukluğumdan beri en yakın arkadaşım. Regensburg'da futbol sahasında o kadar çok gün geçirdik ki; ama hiç kulüptebirlikte oynamadık. Şimdi nihayet Türk milli takımıyla bunu telafi edebileceğiz. Saha içinde ve dışında birbirimizi çok iyi anlıyoruz ve elbette büyük planlarımız var.

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DFB'ye geçmek gerekirse... Nürnberg'de Rudi Völler ile bir görüşmeniz olmuştu. Rudi Völler ile yüz yüze görüşmek sizin için nasıl bir duyguydu – kendisi Almanya'nın en büyük futbol efsanelerinden biri ve böyle bir görüşme nasıl tasvir edilir?

Rudi Völler sadece Almanya'da bir futbol efsanesi değil. Ailem ve ben, Rudi Völler'in bizimle bu kişisel sohbeti gerçekleştirmesini ve özellikle bunun için Nürnberg'e gelmesini büyük bir onur olarak görüyoruz. Babam da çok duygulandı ve gurur duydu. Rudi Völler son derece nazik ve saygılıydı ve ayrıca bana kalbimin sesini dinlemem gerektiğini ve kararımı Almanya'nın lehine vermezsem de kimsenin kırılmayacağını söyledi. Bunu duymak iyi geldi. Hiçbir baskı yoktu, dürüst, açık ve çok saygılıydı. Andreas Rettig ve Toni di Salvo da çok sempatikti.

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Rudi Völler ile yaptığınız bu görüşme kararı daha da zorlaştırdı mı?

Sonuç olarak Rudi Völler'in de bana tavsiye ettiği gibi kalbimin sesini dinledim. Ancak kararımı vermeden önce her iki milli takımla da konuşmak benim için önemliydi, bu aynı zamanda bir saygı meselesi. Türkiye'nin yanı sıra Almanya da hayatımda her zaman çok önemli bir rol oynayacak. Regensburg'da doğdum, Regensburg, Ingolstadt ve Nürnberg'de futbol oynamayı öğrendim, Regensburg'da okula gittim, burada birçok arkadaşım var ve Nürnberg'de profesyonel futbolcu oldum. Bu nedenle Alman milli takımına ev sahipliği

yapacakları Avrupa Şampiyonası ve gelecek için en iyi dileklerimi sunuyorum. Herkese Almanya’ya çok minnettar olduğumu söyleyebilirim. Türkiye ve Almanya benim memleketleri.

SORU: Bunlar çok güzel ve saygılı sözler, sayın Uzun. Peki Türkiye ile görüşmeleriniz nasıl geçti? Onları nasıl tanımlarsınız?

U17'lerden beri Türk milli takımı için oynuyorum, Türkiye ile bir U17 Avrupa Şampiyonası'nda oynadım ve bana her zaman inandılar. Antrenörlerimin çoğu beni sık sık aradı ve benimle ve ailemle iletişimde kaldı. Stefan Kuntz da geçtiğimiz sonbaharda görevden alınmadan önce bana, kulüpte iyi bir performans sergilersem Almanya milli takımına ve Almanya'daki 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma şansım olduğunun sinyalini verdi. Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella da kişisel bir görüşmede bunu bana teyit ettiler. Hamit Altıntop ile de geçen yazdan beri diyalog halindeyiz. Kendisi büyük çaba sarf etti ve benim için önemli bir faktör oldu.

SORU: Hamit Altıntop da Rudi Völler gibi sizinle şahsen buluştu mu?

Evet, Hamit Altıntop ile kısa bir süre önce Münih'te şahsen tanıştım. Ailem ve ben, Hamit Altıntop'un İstanbul'dan Münih'e özellikle benim için uçup bana, aileme ve danışmanıma Türk milli takımının planlarını kişisel bir toplantıda anlatmasını büyük bir onur olarak karşıladık. Neredeyse iki saat boyunca futbol, Türkiye ve Türk futbolunun hedefleri hakkında konuştuk. Ayrıca Türk milli takımındaki gelecek rolüm hakkında da konuştuk. Daha sonra bir de kendisinden çok şey öğreneceğimden emin olduğum Vincenzo Montella ile telefonda uzun uzun konuştum. Onun beni futbolcu olarak görme şeklini ve futbol oynatma tarzını seviyorum. Seria A'da AS Roma'nın en iyi forvetlerindendi. Hamit Altıntop da bana çok yardımcı olacak, dünyanın en iyi kulüplerinde oynadı, çok fazla tecrübeye sahip ve çok açık sözlü. Bu konuda da içim rahattı. Hamit'in Rudi Völler ve Alman futbolu hakkında o denli pozitif konuşmasını da gerçekten etkileyici buldum, çok saygılıydı.

SORU: Bu büyük kararı vermek için yine de kendinizi baskı altında hissettiniz mi, ya da önce kulüp kariyerinizi ilerletmek için biraz daha beklemeyi tercih eder miydiniz?

Baskı hissetmedim. İki büyük futbol ulusunun bana bu derece inanmasını daha çok bir onur olarak görüyorum. Milli takım için oynamayı gerçekten dört gözle bekliyorum ve Türkiye ile başarımı en üst düzeye çıkarmak istiyorum.

SORU: Peki şu anda neye seviniyorsunuz? Şimdiden bu yaz Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nın hayalini kurmaya başladınız mı? Doğdunuz ülkede gerçekleşecek. Bu sizin için özel bir Avrupa Şampiyonası olur mu – yani memleketinize özel bir Avrupa Şampiyonası gibi?

Benim için kesinlikle çok özel bir Avrupa Şampiyonası olacak. Yaz aylarındaki Avrupa Şampiyonası benim şu anki en büyük hedefim. Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella da bana 1.FC Nürnberg'de iyi performans sergilemeye devam edersem dahil olacağımı açıkça söyledi. Çocukken bile bir Avrupa Şampiyonası'nda ve tabii ki bir Dünya Kupası'nda oynamayı hayal ederdim. Bir futbolcu için bundan daha büyük bir şey olamaz. Olabildiğince çok turnuvada oynamak ve mümkün olduğunca ileri gitmek için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum.

SORU: Son olarak. Bu yaz Avrupa Şampiyonası için kişisel planlarınız neler?

Elbette orada olmak istiyorum, bu yüzden kadroda yer almak için ligdeki her maçta elimden geleni yapacağım. Sonra neler olabileceğini göreceğiz.