Gözler bu akşam 20.30'da! Arda Güler için beklenen an geldi çattı: Carlo Ancelotti, oynayacağı maçı söyledi...

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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferiyle hem Türk hem de dünya basınında büyük ses getiren Arda Güler, sezon başında talihsiz sakatlıklar yaşamıştı. 6,5 aylık bir aranın ardından sahalara geri dönen genç yıldız, Real Madrid formasıyla süre almaya başlamıştı.

İspanya La Liga'da henüz ilk 11'de forma giyme şansı bulamayan ve 11'de çıkacağı ilk maç merak edilen Güler için sıcak bir gelişme yaşandı.

ANTRENMANI DURDURDU

Defensa Central'in haberine göre Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti, bu akşam 20.30'da Celta Vigo ile oynanacak olan maç öncesi yapılan son antrenmanı durdurdu.

Davide Ancelotti, Ceballos ve Lunin'i iki güzel çalımla geçerek ağları sarsan Arda Güler'in golüne hayran kaldı ve idmanı durdurarak milli futbolcuyu özel olarak tebrik etti.

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CELTA MAÇINDA İLK 11'DE...

Haberin devamında Arda Güler'in antrenmanların hepsinde çok sıkı çalıştığı ve bu akşam oynanacak olan Celta Vigo maçına ilk 11'de başlama ihtimalinin çok yüksek olduğu ifade edildi.

Real Madrid taraftarlarının da Arda Güler'i Santiago Bernabeu'da ilk 11'de izlemek için büyük bir isteğinin olduğunun altı çizildi.

ARDA İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Öte yandan Carlo Ancelotti'nin de Güler ile özel bir görüşme yaptığı ve Celta Vigo karşısında oynayacağını söylediği kaydedildi.

İtalyan çalıştırıcının, antrenmandaki hırsını gördüğü Arda Güler'i ödüllendirmek istediği ve daha fazla süre vermeyi planladığı aktarıldı.

Ayrıca Real Madrid'de şu ana kadar süre bulmakta zorlanan Arda Güler'e, İtalyan devi Milan'dan sonra yeni kulüpler de talip oldu.

MILAN'A DEV RAKİPLER

Arda Güler için yaz aylarında birçok takımın devreye girmesi beklenirken Milan'a Premier Lig ve Bundesliga'dan rakipler çıktığı öne sürüldü.

XABI ALONSO FAKTÖRÜ

İspanyol medyasından yer alan haberde, Arda Güler ile Xabi Alonso'nun yenilgisiz takımı Beyer Leverkusen ve Premier Lig devi Tottenham'ın ilgilendiği önü sürüldü.

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Haberde, Arda Güler'in Xabi Alonso ile iyi bir gelişim kaydedebileceği vurgulanırken Tottenham'ın yolunu tutmasının da olası olduğu belirtildi.

20 MİLYON EUROYA İMZA ATTI

Fenerbahçe, Arda Güler'in sezon başında Real Madrid'e transferinden 20 milyon Euro bonservis geliri elde etti. Genç yıldızın sözleşmesinde 10 milyon euroluk bonus maddesinin yer aldığı aktarıldı. Arda Güler'in bir sonraki satışından Fenerbahçe'ye yüzde 20 pay verileceği belirtildi.

2029 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Arda Güler'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. 19 yaşındaki on numaranın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.